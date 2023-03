Scomparso da dieci giorni Fabi Davy, parenti e amici disperati: “È buono, aiutateci a ritrovarlo” Fabi Davy ha quarant’anni, è alto un metro e ottanta ed è scomparso da Cori il 25 febbraio. “Ha un disagio psichico ma è un buonissimo ragazzo. Potrebbe chiedere soldi o sigarette”.

A cura di Natascia Grbic

Sono giorni di apprensione questi a Cori, in provincia di Latina, per la scomparsa di Fabi Davy, un uomo di quarant'anni scomparso quasi da dieci giorni. A lanciare l'appello per il suo ritrovamento la famiglia, gli amici e l'amministrazione comunale, che sperano sia ritrovato nel più breve tempo possibile. Al momento, dell'uomo, non si ha nessuna traccia. Sembra che nessuno lo abbia visto in questi giorni, e nessuno sa dove sia.

Di Fabi Davy non si hanno più notizie dal 25 febbraio, ossia da quando è uscito dalla sua abitazione intorno alle 14. Rispetto alla foto, fanno sapere gli amici, ha i capelli più lunghi e ricci, oltre che più brizzolati. Al momento però, non è stato possibile trovare un'immagine più recente dell'uomo.

Al momento della scomparsa, l'uomo indossava un piumino nero e dei jeans. È alto un metro e ottanta e ha gli occhi castani, con un lieve strabismo. "Ha un disagio psichico ma è un buonissimo ragazzo – si legge nell'appello per il suo ritrovamento – Potrebbe chiedere soldi o sigarette. Quasi sicuramente sta viaggiando verso il nord (anche confini con la Francia). Se lo vedete avvisate subito le forze dell'ordine, è già stata sporta regolare denuncia".

Dell'uomo non si ha ancora nessuna notizia, tanto che la famiglia sta pensando di rivolgersi anche a Chi l'ha Visto per aumentare le condivisioni del messaggio. C'è molta preoccupazione per la sua scomparsa, dato che ha bisogno di essere assistito e potrebbe trovarsi in difficoltà date le sue condizioni di salute. Tutta la sua comunità, che si è attivata per ritrovarlo, spera che possa tornare a casa il prima possibile.