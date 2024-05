video suggerito

Giulia Mazzeo scomparsa a 16 anni da Civitavecchia, si è allontanata con un coetaneo Sono giorni d’apprensione per i genitori di Giulia Mazzeo, che si è allontanata a 16 anni da Civitavecchia. Sarebbe insieme ad un coetaneo, i due avrebbero raggiunto Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Giulia Mazzeo è scomparsa da Civitavecchia. Della sedicenne non si hanno notizie da giovedì 9 maggio scorso, quando si è allontanata volontariamente dalla comunità in cui si trovava intorno alle ore 21. Pare che se ne sia andata dal centro insieme ad un coetaneo e l'ipotesi è che tutti e due si trovino a Roma. A dare l'allarme sono stati i famigliari, avvisati della sua assenza dalla comunità dove la giovane si trovava. Nel centro che la ospitava sul litorale Nord della provincia di Roma, Giulia non è più rientrata.

I genitori ne hanno denunciato la scomparsa alla Polizia di Stato al Commissariato di Arzachena, in Sardegna, così come ha fatto il personale della comunità, presso il Commissariato di Civitavecchia. Subito sono partite le ricerche, il volto e le generalità della minorenne sono stati diramati a livello nazionale. "Giulia è una ragazza fragile, temiamo che qualcuno possa essersi approfittato di lei e che si trovi in pericolo. Giulia ti prego, torna indietro" è l'appello dei famigliari, che sperano di trovarla il prima possibile e che stia bene.

L'identikit di Giulia Mazzeo

Giulia Mazzeo ha sedici anni, è alta 1 metro e 70 centimetri e pesa 52 chili. Ha capelli neri con un taglio ‘a caschetto' e occhi verdi. Non ha particolari segni di riconoscimento. Non è chiaro come fosse vestita la sera in cui si è allontanata dalla comunità. Non ci sono al momento particolari zone in cui potrebbe trovarsi. L'ipotesi è appunto che si sia spostata con i mezzi pubblici e che abbia raggiunto Roma. Chiunque l'avesse vista o avesse notato una ragazza che assomiglia alla sua foto è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112, di rivolgersi in commissariato o chiamare il numero dei famigliari al 3487939866.