Scomparsa Alessandra Battista, l’appello della madre: “Scappata dall’ospedale, aiutatemi a trovarla” Alessandra Battista ha ventitré anni e potrebbe trovarsi in difficoltà. Si trova in una condizione di fragilità mentale, e la madre teme possa essere in pericolo.

A cura di Natascia Grbic

"Alessandra dove sei? Torna a casa… La situazione è davvero grave. Sono quasi dieci anni che Ale è diventata mia figlia e mai ho provato un minuto di estraneità dalla sua vita, anche quando era fuggita le altre volte. Stavolta è diverso".

Comincia così il post di Barbara, la madre di Alessandra Battista, giovane di ventitré anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso venerdì. La ragazza ha lasciato il pronto soccorso dell'ospedale di Tor Vergata nella notte di venerdì, e da allora la famiglia non l'ha più sentita. La madre ha presentato denuncia di scomparsa: ci sarebbe stato qualche avvistamento, ma per ora non è stata ancora trovata.

Al momento della scomparsa Alessandra indossava un giaccone bordeaux e pantaloni dello stesso colore, oltre a una borsa nera. Ha un dente scheggiato. Non ha con sé il cellulare ma solo i documenti. Potrebbe trovarsi in difficoltà e si trova in una condizione di fragilità mentale.

"Venerdì notte è scappata dal policlinico di Tor Vergata – continua la madre nel post in cui chiede aiuto per ritrovarla – ma né io né l'amministratore di sostegno siamo state avvertite. ‘È maggiorenne', questa la risposta, eppure sapevano tutto di lei. Sabato alle 19 dopo un'ora di attesa mi hanno detto che non era più lì. L'ho cercata dove mi aveva detto di aver passato questi giorni maledetti tra strada e ospitalità forse interessate. Potrebbe essere ovunque".

Notizie di avvistamenti sono arrivati dalle zone di Ciampino e Valle Aurelia: quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto non hanno però trovato Alessandra. Sono ore di grande angoscia per la madre, che spera la figlia possa tornare a casa di sua spontanea volontà.