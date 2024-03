video suggerito

Nessuna traccia di Nicoletta Eusepi, scomparsa da Tarquinia: la macchina trovata in aperta campagna Nicoletta Eusepi, cinquant’anni, è uscita di casa venerdì mattina verso le 10 e da allora non ha più fatto ritorno. Ricerche ancora in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Nicoletta Eusepi

Sono ore di apprensione per Nicoletta Eusepi, la donna di cinquant'anni scomparsa ieri dalla sua abitazione di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Nicoletta è uscita di casa verso le 10 del mattino, e da allora si è persa di lei ogni traccia: la sua macchina è stata ritrovata in una stradina sterrata, nelle campagne tra Sant’Agostino e la zona del fosso della Vite. L'ipotesi di chi indaga è che si sia allontanata a piedi dopo aver abbandonato l'auto. Le ricerche di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile si stanno concentrando in quell'area. Ma, per ora, della donna non vi è nessuna traccia.

A sporgere denuncia per la scomparsa di Nicoletta Eusepi è stato il marito. L'auto della 50enne è stata ripresa verso le 14.40 dalle telecamere di sorveglianza nelle campagne tra Sant’Agostino e la zona del fosso della Vite, dove non a caso si stanno concentrando le ricerche. Al momento però, di lei non c'è nessuna notizia.

"Chiunque abbia delle segnalazioni contatti direttamente le forze dell’ordine", l'appello disperato di un'amica su Facebook. Sembra che, al momento della scomparsa, Eusepi indossasse un piumino verde.

Come mai la donna si sia allontanata, non è ancora chiaro. I familiari e gli amici hanno pubblicato l'appello sui social e chiesto di diffondere le foto e la descrizione della donna, in modo da ritrovarla il prima possibile. In centinaia hanno condiviso l'appello e stanno cercando di aiutare la famiglia, che sta vivendo ore di angoscia. Non sono riusciti a contattarla, e sembra che dal momento della scomparsa nessuno l'abbia più vista. L'unica pista, per ora, è quella della macchina lasciata nelle campagne.