Sciopero generale venerdì 22 aprile: manifestazioni e bus deviati domani a Roma Previsto per domani, 22 aprile, uno sciopero generale di 24 ore indetto da AL Cobas e Usb, Atac non aderisce. Annunciati disagi alla viabilità a causa del corteo nel pomeriggio.

È stato proclamato per la giornata di domani uno sciopero generale della durata di 24 ore dalle organizzazioni sindacali AL Cobas e Usb. La protesta riguarda tutti i settori lavorativi sia pubblici che privati. Quella di domani, venerdì 22 aprile, si va a sommare al fine settimana già reso più lungo dal ponte per la Festa della Liberazione: il 25 aprile, infatti, quest'anno, è un lunedì. Non è escluso, proprio per questa ragione, che molti possano avere in programma una partenza nella giornata di domani.

Con lo sciopero sono state organizzate anche due manifestazioni che attraversano la città di Roma. Per quella che si svolge nel pomeriggio, in tutto il tratto percorso dal corteo, come segnala il sito di Roma Mobilità, sono previste anche deviazioni e limitazioni alle linee di autobus che attraversano la zona e divieti di sosta straordinari.

Atac non aderisce allo sciopero, metro e pullman garantiti

Fra le società che non partecipano allo sciopero di domani, 22 aprile 2022, c'è anche la municipalizzata dei trasporti romana Atac. Lo sciopero, quindi, non coinvolge direttamente i mezzi della rete di trasporto pubblico della capitale e non sono previsti disagi per i collegamenti che si svolgono via tram, metropolitana e autobus, eccetto che per le linee che attraversano le zone interessate dai cortei.

Sciopero 22 aprile a Roma: orari e percorsi delle manifestazioni

Le manifestazioni in programma per la giornata di domani, 22 aprile, sono due. La prima è stata organizzata dagli studenti e dalle studentesse per dire no all'alternanza scuola-lavoro. Si tiene dalle ore 11 alle ore 12 davanti al ministero dell'Istruzione, a Trastevere, a largo Bernardino da Feltre: sulla stessa piazza, per questa ragione, sono previsti divieti di sosta straordinari.

La seconda, invece, è organizzata a partire dal primo pomeriggio e prevede la partecipazione di 2000 persone. L'appuntamento è previsto dalle 14 alle 15 in piazza della Repubblica e poi, dalle 16.30 alle 18 i partecipanti si spostano in piazza Madonna di Loreto. Senza formare un corteo, le persone attraversano il percorso su viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Visconti Venosta, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali.

Le linee bus deviate domani a Roma per lo sciopero generale di 24 ore

A causa della manifestazione prevista per domani pomeriggio, anche la viabilità rischia di subire dei disagi nelle ore interessate. Non sono escluse, infatti, possibili deviazioni per le linee di autobus:

5,

14,

16,

40,

50,

51,

60,

61,

62,

64,

66,

70,

71,

75,

82,

85,

105,

117,

118,

170,

360,

492,

590,

649,

714,

910,

H.

Le motivazioni dello sciopero di venerdì 22 aprile 2022

Lo sciopero generale, che come abbiamo visto è stato organizzato da AL Cobas e Usb, è stato indetto per manifestare "la necessità e l’urgenza di alzare i salari per fronteggiare una crisi che è diventata insopportabile per milioni di persone ed una inflazione che solo a marzo ha sfiorato il 7%."

In una nota pubblicata oggi, dall'Usb hanno dichiarato: "In piazza ci saranno anche tante persone che vogliono combattere il carovita e che stanno soffrendo la scelta scellerata di spostare risorse sugli armamenti, sottraendole ai servizi, alla scuola e alla sanità pubblica – poi hanno concluso- Ci saranno anche i movimenti per il diritto all’abitare per contestare la ripresa degli sfratti e la guerra contro i poveri che il governo Draghi continua ad alimentare."