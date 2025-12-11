Sciopero generale a Roma il 12 dicembre, a rischio treni e scuola: Atac non aderisce alla protesta

Sciopero generale di 24 ore a Roma il 12 dicembre, coinvolgerà vari i settori pubblici e privati. Stop a treni e mezzi pubblici, disagi per bus e metro Atac.

Domani, venerdì 12 dicembre, è in programma anche a Roma uno sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio del Governo. In città potrebbero esserci disservizi in vari settori dovuti appunto alla giornata di sciopero. Atac non aderirà alla protesta, per cui a Roma saranno garantiti bus, metro, tram e linee ferroviarie gestite da Atac, mentre Trenitalia ha fatto sapere che aderirà allo sciopero. Oltre ai trasporti nello sciopero generale di domani a Roma saranno coinvolti anche altri settori, come scuola, amministrazione pubblica e sanità.

Chi si ferma a Roma per lo sciopero generale il 12 dicembre: i settori coinvolti

Lo sciopero generale anche a Roma riguarda diversi settori sia pubblici che privati. Per quanto riguarda il settore educativo e scolastico nella Capitale, ad aderire è anche Flc Cgil per il comparto e l’area Istruzione e Ricerca. Saranno interessati alla protesta gli istituti di ogni ordine e grado dai nidi alle università, dove i docenti non assicurano la presenza e il regolare svolgimento delle lezioni. Nello sciopero è coinvolto anche il settore della sanità, tuttavia le prestazioni indispensabili saranno garantite ossia il servizio nei pronto soccorso, nei reparti di terapia intensiva e le cure urgenti. A scioperare saranno anche i vigili del fuoco.

Sciopero Trenitalia, l'elenco dei treni regionali garantiti in Lazio

Per quanto riguarda i trasporti Trenitalia aderirà allo sciopero di 24 ore di domani. Come previsto in casi come questi c'è un elenco di treni garantiti durante l'arco della giornata, consultabile sul sito web ufficiale. La lista per agevolare gli spostamenti degli utenti specialmente dei pendolari, che per lavoro o per studio si spostano tra Roma, la sua Area Metropolitana e le altre province del Lazio.

Atac non aderisce alla protesta: bus, metro e tram garantiti

Atac non aderisce allo sciopero di domani, dunque il servizio di autobus, tram, metropolitane e linee ferroviarie sarà regolare per l'intero arco della giornata, nonostante la mobilitazione di 24 ore. Non sono in programma chiusure, modifiche al servizio o riduzione delle corse. Oltre ad Atac non aderiranno allo sciopero l’igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, il personale del trasporto aereo.

Le motivazioni dello sciopero generale del 12 dicembre

Le motivazioni dello sciopero generale di domani, venerdì 12 dicembre, riguardano vari punti, tra i quali fermare l’innalzamento dell’età pensionabile; dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione; contrastare la precarietà; chiedere vere politiche industriali e del terziario; per una riforma fiscale equa e progressiva.