Sciopero dei Taxi a Roma oggi 23 gennaio 2024, auto bianche a rischio per 24 ore: le motivazioni Il 23 gennaio 2024 è indetto uno sciopero dei taxi a Roma, e che durerà per 24 ore, e la protesta si aggiungerà allo sciopero dei trasporti previsto per il 24 gennaio.

A cura di Alessia Rabbai

Uno sciopero dei taxi a Roma è in programma per oggi e domani, martedì 23 e mercoledì 24 gennaio. I tassisti romani incroceranno le braccia per protesta per 24 ore. La mobilitazione nella giornata del 24 gennaio si aggiunge allo sciopero dei trasporti pubblici, che coinvolge Atac, Cotral e Roma Tpl sempre per la durata di 24 ore. Si prospetta un inizio settimana nero per chi si sposta con i mezzi pubblici o con il taxi in città, oltre alle auto bianche mercoledì ad essere a rischio sono bus, tram e metro.

Per due giorni le "auto bianche" si fermeranno e potranno causare disagi per 24 ore, come si legge sul sito ufficiale del Mit. Ad indire lo sciopero Usb-taxi per il mancato adeguamento delle tariffe agli indici Istat, tra le motivazioni ci sono la mancata applicazione dell'articolo 29 del regolamento comunale che imporrebbe agli Ncc di far ritorno nei depositi dopo ogni corsa.

Gli orari dello sciopero dei Taxi a Roma martedì 23 gennaio 2024

Lo sciopero dei taxi a Roma di martedì 23 dura 24 ore. Alle ore 10 è indetta l'assemblea dei tassisti a Bocca della Verità.

Le motivazioni della protesta

Le motivazioni della protesta dei tassisti sono: il mancato adeguamento delle tariffe agli indici Istat, come richiedono i conducenti, la mancata applicazione dell'articolo 29 del Regolamento comunale che imporrebbe agli Ncc di far ritorno nei depositi dopo ogni corsa, senza andare ad incidere sulla clientela dei tassisti romani. Altri temi attualmente oggetto di confronto tra sindacato e Campidoglio sono l'aumento delle licenze e la revisione delle tariffe fisse delle corse per gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino.