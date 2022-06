Sciopero dei mezzi Atac domani 17 giugno a Roma: orari per bus, metro e tram Domani è previsto uno sciopero dei trasporti di quattro ore a Roma. Coinvolta l’intera rete gestita da Atac, possibili disagi per bus, metro, tram e ferrovie urbane.

A cura di Enrico Tata

Domani, venerdì 17 giugno 2022, è previsto uno sciopero dei trasporti a Roma. L'agitazione, indetta dai sindacati Usb e Orsa Tpl, è programmata per quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, come si legge sul sito di Atac. Lo sciopero riguarda tutta la rete Atac, e cioè bus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Non riguarderà, invece, i lavoratori di roma Tpl. Non riguarderà neanche le linee di bus regionali gestite da Cotral.

Sciopero dei mezzi domani a Roma: orari garantiti Atac

Lo sciopero di venerdì 17 giugno 2022 coinvolge tutti i mezzi gestiti da Atac. Potrebbero restare fermi, quindi, gli autobus, i tram, le tre metropolitane (Linea A, Linea B e Linea C) e le linee ferroviarie gestite da Atac. Lo sciopero sarà di quattro ore, quindi il servizio sarà regolare fino alle 8,30 e al termine dello sciopero, dalle 12,30 in poi. Lo sciopero, come anticipato, non riguarderà le linee gestite da Roma Tpl. Nella stessa giornata previsto anche uno sciopero dei treni, sia nazionali che regionali.

Le motivazioni dello sciopero dei trasporti

Queste le motivazioni dello sciopero dei trasporti di domani: