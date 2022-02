Sciopero dei mezzi a Roma domani venerdì 25 febbraio: orari garantiti Atac per metro, bus e tram Per la giornata di domani, venerdì 25 febbraio, è stato indetto lo sciopero dei trasporti pubblici (Atac, Roma Tpl e Cotral) per la durata di 24 ore, dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 fino al termine del servizio.

A cura di Beatrice Tominic

È stato indetto per la giornata di domani, venerdì 25 febbraio, uno sciopero dei mezzi pubblici della durata di 24 ore che interessa le linee di autobus, metropolitana e tram che attraversano l'intera città di Roma dalle ore 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 fino al termine del servizio.

Come scomunica Roma Mobilita, sono interessate tutte reti del trasporto pubblico della capitale, dalla municipalizzata dei trasporti Atac alle linee gestite dalla società Roma Tpl, fino ad arrivare al servizio offerto dai bus attivi su tutti i territori della regione di Cotral e le linee ferroviarie delle tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e quelle che collegano Roma alle località più a nord della regione. Diversamente, invece, restano attive le linee di bus S13 e S15.

Lo sciopero di domani è stato indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Cobas Adl, Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato per richiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia dal punto di vista normativo che da quello dei compensi.

Sciopero a Roma domani 25 febbraio, gli orari di Atac per bus, metro e tram

Lo sciopero indetto per domani, venerdì 25 febbraio coinvolge anche i trasporti notturni fra le giornate di giovedì 24 e venerdì 25 e quelle fra lo stesso venerdì e sabato 26. Per quanto riguarda i mezzi attivi sulla rete Atac, stanotte, fra il 24 febbraio e il 25, il servizio delle linee di autobus notturni non è garantito (cioè quelle la cui denominazione inizia per n), mentre nella nottata fra il 25 e il 26 restano attive.

Diversamente, invece, è garantito il trasporto delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le 24 ore e le corse notturne delle linee nella nottata fra il 25 e il 26, ma non è garantito per la giornata del 25 e la notte fra il 25 e il 26. Le linee interessate, in questo caso, sono:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980.

Nella giornata del 25 febbraio, infine, il servizio diurno non è garantito fatta eccezione delle due fasce di garanzia da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17.30 fino alle 20. Durante lo sciopero, inoltre, le stazioni della metropolitana e delle ferrovie (e i loro parcheggi) restano comunque aperte, ma neanche al loro interno sono garantiti i servizi come quello di scale mobili, di ascensori di montascale e della biglietteria: le biglietterie online, invece, restano attive.

Le linee bus Romatpl interessate dallo sciopero dei mezzi domani 25 febbraio

Anche la società RomaTpl aderisce allo sciopero di domani, 25 febbraio 2022. Per quanto riguarda le linee della società linee 314, 404, 444, infatti, è garantito il servizio solo per la notte fra il 24 e il 25 febbraio. Al contrario, invece, non è garantito sia per la giornata del 25, a partire dal nuovo orario diurno, che nella nottata fra il 25 e il 26.

A rischio anche i bus Cotral per lo sciopero dei trasporti di domani 25 febbraio a Roma

Oltre ad Atac e a RomaTpl, anche Cotral, società di trasporti che collega i territori della Regione Lazio, aderisce allo sciopero di 24 ore del 25 febbraio. Anche per Cotral i disagi sono previsti dalle ore 8.31 alle 16.59 e dalle ore 20.01 fino alla fine del servizi a causa di possibili soppressioni delle corse. Diversamente, le fasce di garanzia sono, anche in questo caso, dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.30 e dalle 17.oo fino alle 20.00.