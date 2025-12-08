roma
Sciopero a Roma martedì 9 dicembre, a rischio bus e metro Atac per 24h: fasce orarie e linee garantite

Sciopero Atac a Roma martedì 9 dicembre 2025: chi partecipa alla protesta, quali linee bus restano regolari e tutti gli orari della fasce di garanzia, da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20.
A cura di Beatrice Tominic
Un autobus fuori servizio a Termini (Immagine di repertorio La Presse)
In programma per martedì 9 dicembre 2025 uno sciopero dei mezzi a Roma: non si escludono disagi per bus, tram e metro. La protesta interessa esclusivamente la municipalizzata dei trasporto pubblici romani, Atac, mentre restano regolari le linee gestite dagli operatori privati e anche quelle di Cotral e Trenitalia e il servizio di bus a chiamata, come precisano da Atac.

A proclamare lo sciopero è il sindacato Sul, ma non si escludono ripercussioni sull'intera rete dei trasporti e rischia di restare coinvolto tutto il personale dell'azienda, con la possibilità di ripercussioni significative su tutta la rete di trasporto. A rischio bus, tram, metropolitane, filobus e ferro-tranvia Termini-Centocelle per 24 ore, confermate le fasce di garanzia del servizio.

Sciopero generale a Roma il 9 dicembre: tutti gli orari e le fasce di garanzia

Come anticipato, a fermarsi martedì 9 dicembre sono i dipendenti che aderiscono alla protesta indetta dal Sindacato Unitario Lavoratori. In una settimana di mobilitazione per tutti i lavoratori e le lavoratrici nei trasporti, che si concluderà con sciopero e manifestazione venerdì 12 dicembre, a rischio anche il trasporto pubblico locale della capitale, dai treni ai bus, dalla metro ai tram. Assicurati i servizi essenziali e le fasce di garanzia.

I disagi sono attesi dalle ore 8.30 alle 17 e poi dalle 20 fino a conclusione del servizio diurno. Assicurato il servizio durante le fasce di garanzia, quindi nelle ore comprese dall'inizio del servizio fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.29.

Le linee bus garantite il 9 dicembre a Roma

Come anticipato, alla protesta non partecipano Cotrale e Trenitalia, i cui collegamenti e servizi restano regolari. Allo stesso modo non sono comprese nella mobilitazione le linee che Atac ha dato in subaffidamento. Si tratta delle linee:

  • 021,
  • 043,
  • 075,
  • 33,
  • 77,
  • 113,
  • 246,
  • 246P,
  • 313,
  • 319,
  • 351,
  • 435,
  • 500,
  • 515,
  • 551,
  • 669,
  • 980.

Servizio regolare per i bus a chiamata dei quartieri Massimina-Villa Troili-Maglianella di Sopra e per 91 collegamenti bus gestiti in città dagli operatori privati come Atr, Bis, Troiani e Tuscia, le cui linee sono:

  • 011,
  • 013,
  • 017,
  • 018,
  • 022,
  • 024,
  • 025,
  • 027,
  • 028,
  • 030,
  • 031,
  • 032,
  • 033,
  • 035,
  • 036,
  • 036L,
  • 037,
  • 039,
  • 040,
  • 041,
  • 042,
  • 048,
  • 049,
  • 051,
  • 053,
  • 054,
  • 055,
  • 056,
  • 057,
  • 059,
  • 066,
  • 078,
  • 08,
  • 081,
  • 088,
  • 135,
  • 146,
  • 213,
  • 218,
  • 226,
  • 235,
  • 314,
  • 339,
  • 340,
  • 343,
  • 349,
  • 404,
  • 437,
  • 441,
  • 444,
  • 445,
  • 447,
  • 502,
  • 503,
  • 505,
  • 533,
  • 541,
  • 543,
  • 546,
  • 548,
  • 552,
  • 555,
  • 657,
  • 660,
  • 663,
  • 665,
  • 701,
  • 702,
  • 710,
  • 711,
  • 721,
  • 764,
  • 771,
  • 777,
  • 778,
  • 787,
  • 789,
  • 808,
  •  889,
  • 892,
  • 907,
  • 908,
  • 912,
  • 982,
  • 985,
  • 992,
  • 993,
  • 998,
  • 999,
  • C1,
  • C19.

Come cambia il servizio di bus notturni

Nel corso dello sciopero il servizio dei bus notturni cambia. Nello specifico nella notte tra l'8 e il 9 dicembre non è garantito il servizio delle linee bus notturne. È garantito il servizio delle linee diurne, che hanno corse programmate oltre le ore 24; sono garantite le corse notturne delle linee 38 – 44 – 61 – 86 – 170 – 246 – 301 – 451 – 664 – 881 – 916 – 980.

Per quanto riguarda invece il 9 dicembre non sono garantite le corse delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8 – 38 – 44 – 61 – 86 – 170 – 301 – 451 – 664 – 881 – 916. Nella notte tra il 14 e 15 novembre non è garantito il servizio delle linee bus notturne; le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 8 – 38 – 44 – 61 – 86 – 170 – 301 – 451 – 664 – 881 – 916.

Sciopero Atac a Roma il 9 dicembre, le motivazioni

Come riportato dal sito di Atac, le motivazioni principali poste alla base dello sciopero proclamato da Sul, a cui se ne aggiungono ulteriori che riguardano le condizioni di lavoro, sono: cambi turno individuali degli autisti, disagio del pasto, discriminazioni premiali nei diversi settori produttivi aziendali e negli adeguamenti parametrali, valorizzazione delle professionalità interne, la disciplina, i livelli di sicurezza nelle rimesse e all'uscita pedonale della rimessa Portonaccio, l'applicazione della sentenza di Cassazione dal punto di vista normativo ed economico relativa alla IV area a tutti i lavoratori interessati, la riorganizzazione del settore biglietteria.

