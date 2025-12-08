Sciopero a Roma martedì 9 dicembre, a rischio bus e metro Atac per 24h: fasce orarie e linee garantite

Sciopero Atac a Roma martedì 9 dicembre 2025: chi partecipa alla protesta, quali linee bus restano regolari e tutti gli orari della fasce di garanzia, da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

In programma per martedì 9 dicembre 2025 uno sciopero dei mezzi a Roma: non si escludono disagi per bus, tram e metro. La protesta interessa esclusivamente la municipalizzata dei trasporto pubblici romani, Atac, mentre restano regolari le linee gestite dagli operatori privati e anche quelle di Cotral e Trenitalia e il servizio di bus a chiamata, come precisano da Atac.

A proclamare lo sciopero è il sindacato Sul, ma non si escludono ripercussioni sull'intera rete dei trasporti e rischia di restare coinvolto tutto il personale dell'azienda, con la possibilità di ripercussioni significative su tutta la rete di trasporto. A rischio bus, tram, metropolitane, filobus e ferro-tranvia Termini-Centocelle per 24 ore, confermate le fasce di garanzia del servizio.

Sciopero generale a Roma il 9 dicembre: tutti gli orari e le fasce di garanzia

Come anticipato, a fermarsi martedì 9 dicembre sono i dipendenti che aderiscono alla protesta indetta dal Sindacato Unitario Lavoratori. In una settimana di mobilitazione per tutti i lavoratori e le lavoratrici nei trasporti, che si concluderà con sciopero e manifestazione venerdì 12 dicembre, a rischio anche il trasporto pubblico locale della capitale, dai treni ai bus, dalla metro ai tram. Assicurati i servizi essenziali e le fasce di garanzia.

I disagi sono attesi dalle ore 8.30 alle 17 e poi dalle 20 fino a conclusione del servizio diurno. Assicurato il servizio durante le fasce di garanzia, quindi nelle ore comprese dall'inizio del servizio fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.29.

Le linee bus garantite il 9 dicembre a Roma

Come anticipato, alla protesta non partecipano Cotrale e Trenitalia, i cui collegamenti e servizi restano regolari. Allo stesso modo non sono comprese nella mobilitazione le linee che Atac ha dato in subaffidamento. Si tratta delle linee:

021,

043,

075,

33,

77,

113,

246,

246P,

313,

319,

351,

435,

500,

515,

551,

669,

980.

Servizio regolare per i bus a chiamata dei quartieri Massimina-Villa Troili-Maglianella di Sopra e per 91 collegamenti bus gestiti in città dagli operatori privati come Atr, Bis, Troiani e Tuscia, le cui linee sono:

011,

013,

017,

018,

022,

024,

025,

027,

028,

030,

031,

032,

033,

035,

036,

036L,

037,

039,

040,

041,

042,

048,

049,

051,

053,

054,

055,

056,

057,

059,

066,

078,

08,

081,

088,

135,

146,

213,

218,

226,

235,

314,

339,

340,

343,

349,

404,

437,

441,

444,

445,

447,

502,

503,

505,

533,

541,

543,

546,

548,

552,

555,

657,

660,

663,

665,

701,

702,

710,

711,

721,

764,

771,

777,

778,

787,

789,

808,

889,

892,

907,

908,

912,

982,

985,

992,

993,

998,

999,

C1,

C19.

Come cambia il servizio di bus notturni

Nel corso dello sciopero il servizio dei bus notturni cambia. Nello specifico nella notte tra l'8 e il 9 dicembre non è garantito il servizio delle linee bus notturne. È garantito il servizio delle linee diurne, che hanno corse programmate oltre le ore 24; sono garantite le corse notturne delle linee 38 – 44 – 61 – 86 – 170 – 246 – 301 – 451 – 664 – 881 – 916 – 980.

Per quanto riguarda invece il 9 dicembre non sono garantite le corse delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8 – 38 – 44 – 61 – 86 – 170 – 301 – 451 – 664 – 881 – 916. Nella notte tra il 14 e 15 novembre non è garantito il servizio delle linee bus notturne; le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 8 – 38 – 44 – 61 – 86 – 170 – 301 – 451 – 664 – 881 – 916.

Sciopero Atac a Roma il 9 dicembre, le motivazioni

Come riportato dal sito di Atac, le motivazioni principali poste alla base dello sciopero proclamato da Sul, a cui se ne aggiungono ulteriori che riguardano le condizioni di lavoro, sono: cambi turno individuali degli autisti, disagio del pasto, discriminazioni premiali nei diversi settori produttivi aziendali e negli adeguamenti parametrali, valorizzazione delle professionalità interne, la disciplina, i livelli di sicurezza nelle rimesse e all'uscita pedonale della rimessa Portonaccio, l'applicazione della sentenza di Cassazione dal punto di vista normativo ed economico relativa alla IV area a tutti i lavoratori interessati, la riorganizzazione del settore biglietteria.