Sciopero a Roma il 29 ottobre, a rischio bus Atac per 4 ore da stasera: orari e linee coinvolte

Sciopero dei bus a Roma oggi, mercoledì 29 ottobre 2025 a Roma dove è stato proclamata una protesta di quattro ore, dalle 20 alle 24. Lo sciopero, di quattro ore, interessa esclusivamente i bus che fanno capo alla rimessa Atac di Magliana.

Si tratta di linee del bus distinte: nessun disagio, invece, per le linee della metropolitana che continuano a svolgere il servizio regolare, senza alcuna possibile interruzione programamta o disagio.

Gli orari dello sciopero dei bus Atac oggi mercoledì 29 ottobre

Come anticipato, quello proclamato per oggi è uno sciopero di quattro ore. Al via la protesta nella serata di oggi, dalle ore 20. Il termine dello sciopero, invece, è previsto per le ore 24. I disagi possono interessare, però, soltanto alcune linee di autobus, mentre per le altre non sono previsti disagi.

Il servizio delle linee interessate è garantito fino alle 20 di mercoledì 29 ottobre e poi di nuovo dalle ore 0.01 del 30 ottobre 2025. Dopo quest'orario, alcune linee di bus riprendono a effettuare le corse previste oltre la mezzanotte: si tratta delle linee 128, 881, 904, 916 e 983.

L'elenco delle linee bus a rischio

Quali sono allora le linee di autobus che rischiano di subire stop e interruzioni nella serata di mercoledì 29 ottobre 2025, dalle ore 20 alle ore 24? Si tratta delle linee i cui bus fanno capo alla rimessa Atac di Magliana. Nel particolare il rischio dei disagi colpisce le linee:

8,

089,

30,

34,

46 barrato,

49,

91,

96,

98,

115,

128,

228,

670,

713,

719,

766,

773,

774,

775,

781,

786,

791,

792,

870,

871,

881,

882,

904,

905,

906,

916,

981,

983,

M04,

M30,

M50.

Come anticipato, saranno effettuate le corse previste oltre le 0.01 delle linee 128, 881, 904, 916 e 983, regolare, infine, il servizio dei bus notturni.

Sciopero a Roma il 29 ottobre, le motivazioni della protesta

A proclamare lo sciopero sono stati i sindacati Orsa Tpl e Usb. Lavoratori e lavoratrici con questa mobilitazione chiedono interventi concreti e maggiore sicurezza dopo gli episodi violenti che si sono verificati in zona Casetta Mattei dove gli autisti sono stati colpiti con il lancio di sassi.