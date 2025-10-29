roma
video suggerito
video suggerito

Sciopero a Roma il 29 ottobre, a rischio bus Atac per 4 ore da stasera: orari e linee coinvolte

Sciopero nella rimessa degli autobus di Magliana a Roma stasera, mercoledì 29 ottobre 2025, dalle ore 20 alle ore 24. Coinvolte soltanto alcune linee di bus: scopriamo quali.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Beatrice Tominic
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sciopero dei bus a Roma oggi, mercoledì 29 ottobre 2025 a Roma dove è stato proclamata una protesta di quattro ore, dalle 20 alle 24. Lo sciopero, di quattro ore, interessa esclusivamente i bus che fanno capo alla rimessa Atac di Magliana.

Si tratta di linee del bus distinte: nessun disagio, invece, per le linee della metropolitana che continuano a svolgere il servizio regolare, senza alcuna possibile interruzione programamta o disagio.

Gli orari dello sciopero dei bus Atac oggi mercoledì 29 ottobre

Come anticipato, quello proclamato per oggi è uno sciopero di quattro ore. Al via la protesta nella serata di oggi, dalle ore 20. Il termine dello sciopero, invece, è previsto per le ore 24. I disagi possono interessare, però, soltanto alcune linee di autobus, mentre per le altre non sono previsti disagi.

Leggi anche
Sciopero a Roma oggi 10 ottobre, orari dei mezzi Atac: metro aperte, bus ridotti e intervento su linea B/B1

Il servizio delle linee interessate è garantito fino alle 20 di mercoledì 29 ottobre e poi di nuovo dalle ore 0.01 del 30 ottobre 2025. Dopo quest'orario, alcune linee di bus riprendono a effettuare le corse previste oltre la mezzanotte: si tratta delle linee 128, 881, 904, 916 e 983. 

L'elenco delle linee bus a rischio

Quali sono allora le linee di autobus che rischiano di subire stop e interruzioni nella serata di mercoledì 29 ottobre 2025, dalle ore 20 alle ore 24? Si tratta delle linee i cui bus fanno capo alla rimessa Atac di Magliana. Nel particolare il rischio dei disagi colpisce le linee:

  • 8,
  • 089,
  • 30,
  • 34,
  • 46 barrato,
  • 49,
  • 91,
  • 96,
  • 98,
  • 115,
  • 128,
  • 228,
  • 670,
  • 713,
  • 719,
  • 766,
  • 773,
  • 774,
  • 775,
  • 781,
  • 786,
  • 791,
  • 792,
  • 870,
  • 871,
  • 881,
  • 882,
  • 904,
  • 905,
  • 906,
  • 916,
  • 981,
  • 983,
  • M04,
  • M30,
  • M50.

Come anticipato, saranno effettuate le corse previste oltre le 0.01 delle linee 128, 881, 904, 916 e 983, regolare, infine, il servizio dei bus notturni.

Sciopero a Roma il 29 ottobre, le motivazioni della protesta

A proclamare lo sciopero sono stati i sindacati Orsa Tpl e Usb. Lavoratori e lavoratrici con questa mobilitazione chiedono interventi concreti e maggiore sicurezza dopo gli episodi violenti che si sono verificati in zona Casetta Mattei dove gli autisti sono stati colpiti con il lancio di sassi.

Attualità
Cronaca
Scioperi dei Trasporti
0 CONDIVISIONI
Immagine
L'amica di Beatrice Bellucci si sveglia dal coma: "Ma resta in terapia intensiva"
Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagini sui telefonini: si cercano video dell'incidente
Identificato il ragazzo alla guida dell'altra Bmw: "Non correvamo e non mi sono accorto di nulla"
L'amica di Beatrice Bellucci ancora gravissima: "Lesioni ad arti, torace e addome"
Chi è Luca Girimonte, il 20enne alla guida della Bmw
Al vaglio le telecamere e i cellulari
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views