Schianto tra due Cotral sulla Salaria: traffico in tilt verso Roma e Rieti Nessuno è rimasto ferito nello scontro tra i due Cotral sulla Salaria: i due mezzi, infatti, viaggiavano senza passeggeri e gli autisti sono in buone condizioni.

Due autobus Cotral si sono scontrati questo pomeriggio al chilometro 58 di via Salaria, in provincia di Rieti. I mezzi stavano procedendo verso il comune reatino quando, per cause ancora da accertare, sono venuti in contatto. Uno dei due si è distrutto completamente nella parte anteriore. Nonostante la gravità dello schianto, nessuno è fortunatamente rimasto ferito. I mezzi erano in quel momento privi di passeggeri, e anche gli autisti non hanno riportato lesioni gravi. Uno dei due è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito ma le condizioni di entrambi – nonostante il forte spavento – sono buone. L'incidente ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul traffico della zona.

Schianto tra due Cotral sulla Salaria: indagini in corso

L'incidente tra i due Cotral ha portato a forti rallentamenti di traffico sulla Salaria, in entrambe le direzioni, sia verso Rieti sia verso Roma. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e al personale Cotral, anche i carabinieri della locale stazione. Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato i due mezzi a scontrarsi: saranno le forze dell'ordine, in seguito ai rilievi e dopo aver ascoltato i due autisti, ad accertare eventuali responsabilità. Paura tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena, e che hanno temuto per l'incolumità del conducente alla guida del Cotral che si è schiantato con la parte anteriore del mezzo. La zona di fianco alla cabina autista, infatti, è andata completamente distrutta e inizialmente si era temuto il peggio. Così fortunatamente non è stato ed entrambi gli autisti se la sono cavata solo con un grosso spavento e delle lievi escoriazioni.