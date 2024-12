video suggerito

Schianto sulla Tiburtina, scontro fra due auto: una si ribalta, conducente in codice rosso Schianto questa mattina lungo la via Tiburtina all’incrocio con San Basilio, dove due automobili si sono scontrate. Una si è ribaltata, l’altra è completamente danneggiata sulla parte anteriore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Facebook, dal Fabrizio Montanini nel gruppo di quartiere.

Scontro fra due automobili questa mattina fra via Tiburtina all'incrocio con San Basilio alle 5 della mattina di oggi, lunedì 16 dicembre 2024. Le due vetture, una Fiat Cinquecento rossa e una Renault Captur nera, si sono scontrate frontalmente. Una appare totalmente danneggiata sulla parte anteriore, l'altra dopo l'impatto si è ribaltata su un fianco.

Sul posto non appena allertati sono arrivati i caschi bianchi del IV Gruppo Tiburtino e gli operatori del personale sanitario a prestare soccorso: due le persone ferite, una in codice rosso.

La dinamica del sinistro e l'arrivo dei soccorsi

Non appena segnalato l'accaduto, sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 e i caschi bianchi del IV Gruppo Tiburtino. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale si sono messi subito al lavoro per gestire il traffico nella zona, maggiore nell'ora di punta e per svolgere i rilievi, che sono ancora in corso nel punto dello schianto.

La strada è stata immediatamente chiusa per consentire i soccorsi prima e per la rimozione delle macchine e dei detriti nati con lo scontro poi. Nel frattempo restano ancora in corso i rilievi dei caschi bianchi. Soltanto verso le 10 è stato riaperto il traffico.

Come stanno i due conducenti rimasti feriti

Dopo lo schianto, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 si sono precipitati verso i due posti di guida, visto lo scenario che si sono trovati davanti ai loro occhi. Entrambi i conducenti sono risultati feriti. Uno non gravemente, è stato trasportato all'ospedale Vannini in codice azzurro. In condizioni più critiche, invece, l'altro, che è stato trasportato d'urgenza all'Umberto I, dove le ferite riportate sono state valutate con un codice rosso.