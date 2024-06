video suggerito

Schianto fra due auto, una prende fuoco: 6 feriti trasportati in ospedale, di cui 3 minorenni Terribile scontro fra due auto a Ceccano, nel Frusinate. Una delle due ha preso fuoco: sei le persone trasportate in ospedale, di cui 3 minorenni.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Terribile scontro nella notte a Ceccano, dove due automobili si sono scontrate e una delle due ha preso fuoco. Lo schianto, avvenuto nel comune del Frusinate, ad una decina di chilometri in direzione sud da Frosinone, ha coinvolto una Mercedes e un'Audi che si sono scontrate in via Giacomo Matteotti dopo la mezzanotte fra venerdì 14 e sabato 15 giugno. L'impatto fra i due veicoli è stato violentissimo: in sei, fra cui tre minori, sono stati trasferiti nei vicini ospedali di Frosinone e Alatri.

Lo schianto fra le due automobili

Lo schianto è avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi, fra una Mercedes classe B, guidata da un uomo con a bordo tre ragazze di 16 anni e un'Audi TT, dove invece si trovavano un uomo e una donna. Quest'ultima ha preso fuoco. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri, gli operatori del 118 per mettere in salvo gli occupanti delle automobili e i vigili del fuoco allertati dopo che il secondo veicolo era andato in fiamme.

Il rogo, come riportano alcune testate locali, sarebbe scoppiato a pochi passi da una conduttura del gas. I pompieri, nel loro intervento, hanno quindi messo in sicurezza anche i tubi del gas per evitare ulteriori complicazioni.

Come stanno le persone coinvolte nell'incidente

Come anticipato, sul posto anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente messo in salvo le persone coinvolte nell'incidente. Fortunatamente, nessuna di loro ha riportato gravi conseguenze.

Gli occupanti della Mercedes sono stati trasferiti nell'ospedale Spaziani, di Frosinone. Per le ragazze ferite lievi e una prognosi di 5 giorni. L'uomo e la donna a bordo dell'Audi, invece, sono stati trasferiti nell'ospedale di Alatri per le cure necessarie.