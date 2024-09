video suggerito

Schianto fra due auto e un camion in via di Casal Selce: tre persone ferite, traffico e code Carambola fra tre veicoli nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre 2024, in via di Casal Selce, nel quadrante ovest della capitale. Code e traffico da e verso la via Aurelia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dal gruppo "Sei di Casalotti se…"

Schianto in via di Casal Selce, all'incrocio con via Lazzati che porta al circolo ippico. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre 2024 ed ha coinvolto tre mezzi: due automobili, una Mercedes e una Mitsubishi e un camion Iveco. Lo scontro, avvenuto prima delle 19, è stato molto violento. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia locale e gli operatori del pronto soccorso sanitario che hanno trasportato i feriti in ospedale. Nel frattempo si sono formate lunghe code per il traffico da e verso la via Aurelia.

La dinamica dell'incidente

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre 2024. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono subito arrivati i soccorsi. Fra i primi a raggiungere il luogo dello scontro gli agenti delle pattuglie del XIII gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno iniziato a svolgere i rilievi e a gestire la viabilità della zona immediatamente. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro fra i tre mezzi. Ciò che è certo è che una delle automobili, come mostra l'immagine, appare fortemente danneggiata.

Come stanno le persone ferite nello scontro

Oltre ai caschi bianchi sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario che hanno prelevato i tre conducenti dei veicoli, tre uomini, e li hanno trasportati in ospedale d'urgenza. Si trovano in tre strutture sanitarie diverse: uno al policlinico Agostino Gemelli, uno all'ospedale Cristo Re e un altro ancora all'Aurelia Hospital. Tutti sono stati accolti con un codice giallo.

Leggi anche Chiusa via Colombo per una deformazione della strada: traffico in tilt e chilometri di code

Gestione della viabilità: code da e verso l'Aurelia

Dopo lo scontro si sono immediatamente create delle lunghe code di traffico: la strada coinvolta nello scontro collega l'entrata con la via Aurelia. In breve tempo si sono create code lunghe chilometri che non sono destinate a terminare in breve tempo: per permettere lo svolgimento dei rilievi e la rimozione dei mezzi (soprattutto del mezzo pesante) dalla strada, è stato attivato un senso unico alternato.