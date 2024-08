Schiaffeggia il padre e strattona la madre invalida, poi aggredisce gli agenti: arrestato

video suggerito

Beatrice Tominic

Paura a Latina dove, nel corso di una lite, un ragazzo si è scagliato contro i genitori, aggredendoli. Ha iniziato a prendere a schiaffi il padre e poi a strattonare la madre, una donna invalida. È successo nel capoluogo pontino un paio di giorni fa, lunedì 5 agosto 2024. Sul posto è intervenuta la polizia, allertata dopo una segnalazione.

Litiga con i genitori e li aggredisce: cosa è successo

Ha preso a schiaffi il padre e strattonato la madre invalida. Ha provato a buttare giù la porta d'ingresso della loro abitazione: è quanto avvenuto a Latina lo scorso 5 agosto. Sul posto, non appena i genitori hanno fatto scattare l'allarme chiamando la sala operativa e chiedendo aiuto, sono subito arrivati gli agenti della polizia che hanno trovato il ragazzo ancora a torso nudo e in evidente stato di agitazione. Aveva appena aggredito i suoi genitori al culmine di una lite e non sembrava essersi ancora calmato.

L'aggressione agli agenti

Non appena arrivati sul posto, gli agenti si sono precipitati verso il ragazzo e hanno provato a calmarlo. Lui li ha anticipati. Ha iniziato ad avvicinarsi ai poliziotti e ha rivolto loro frasi sconnesse, anche in tono minaccioso. Si è rifiutato di fornire documenti e riferire le generalità come gli era stato chiesto. Allo stesso modo si è opposto quanto gli è stato chiesto di seguire gli agenti in ufficio per gli accertamenti del caso.

I poliziotti sono riusciti alla fine a portarlo nell'auto di servizio, ma lui ha iniziato a prendere a calci l'autovettura, danneggiando il finestrino posteriore e lo sportello di mezzo. Così è stato arrestato anche per resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato: già lo scorso 30 luglio è stato destinatario di un provvedimento di Ammonimento del Questore.