Scavalcano la recinzione ed entrano nel Colosseo: il video dei turisti acrobati diventa virale Hanno scavalcato il cancello e si sono intrufolati di notte dentro al Colosseo: pensavano di agire indisturbati, invece sono stati immortalati in un video.

A cura di Beatrice Tominic

Si sono arrampicati sulla cancellata che chiude l'accesso al Colosseo. Arrivati in cima, oltrepassato lo spuntone della recinzione, si sono lanciati per terra e sono entrati in uno dei più grandi e famosi monumenti del mondo senza neppure pagare il biglietto. Non del tutto indisturbati, però. A riprendere i due impavidi turisti, una telecamera che ha registrato un video di pochi secondi. Dopo che il primo è atterrato all'interno dell'Anfiteatro Flavio, la seconda lo ha seguito e, mano nella mano, si sono fatti strada nei cunicoli che portano all'interno dell'arena.

Una fuga romantica e diversa alla luce della luna romana o semplice curiosità di visitare il Colosseo di notte e senza altri turisti? Non lo sappiamo (e forse non lo sapremo mai), ma potrebbero rischiare una denuncia per il reato di invasione di edificio che, inoltre, prevede da uno a tre anni di reclusione e una sanzione del pagamento da 103 euro a 1.032 euro.

La reazione degli utenti

"La vigilanza dorme?", è quello che si chiede uno degli utenti in un commento sotto al video diventato virale su Instagram. "Chiama i carabinieri, invece di fare il video", aggiunge un altro.

"Povera Roma che degrado che sei diventata", continuano. E c'è chi chiama in causa il sindaco Roberto Gualtieri e, citando il suo profilo officiale, gli chiede se sia consapevole di "questa situazione". Più duro ancora, nei confronti dei due visitatori, un altro: "Mai nessuno che si faccia male?". Altri ancora non ci vedono niente di male: "Se non danneggiano il monumento non vedo quale sia il problema, ci fanno i film con le scappatelle d’amore così", scrive una ragazza ottenendo l'approvazione di molti altri utenti.

E c'è chi, infine, si ricorda della propria gioventù: "Noi entravamo scavalcando dentro il Foro Romano, a fare serata con la chitarra – scrive un'altra – Al Colosseo anche, senza bisogno di scavalcare c’era un tubo innocente che era stato svitato e bastava alzarlo per entrare. Bei tempi…".