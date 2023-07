Scatena il suo pitbull contro i carabinieri: militare viene azzannato all’addome È accaduto ad Anzio nella serata di ieri su via Ardeatina. L’uomo stava dando in escandescenze in mezzo alla strada minacciando i passanti con un martello quando è arrivata una pattuglia dei carabinieri. Alla vista degli uomini in divisa il 44enne ha aizzato il cane ad attaccare.

A cura di Redazione Roma

Un uomo di quarantaquattro anni, evidentemente in stato di alterazione, si trovava nella serata di ieri – venerdì 28 luglio – in mezzo alla strada ad Anzio urlando e minacciando i passanti agitando un martello che brandiva in mano. Come se non bastasse quanto già descritto a rendere l'uomo minaccioso, questo teneva anche al guinzaglio un cane pit bull- Come inevitabili sul posto, lungo via Ardeatina che attraversa costeggiandolo il comune sul litorale a sud di Roma, sono giunte le forze dell'ordine allertate da alcuni cittadini.

Ha aizzato il cane contro i carabinieri

Una pattuglia dei carabinieri a quel punto ha accostato per chiedere conto all'uomo di quanto stava facendo e per chiedergli di consegnargli il martello che continuava ad agitare. Di tutta risposta questo ha aizzato il molossoide contro i militari che stavano tentando di farlo scendere a più miti consigli. Il cane, lasciato libero e spinto dal padrone ad attaccare, si è avventato contro uno dei due militari riuscendo ad azzannarlo all'addome. Soccorso e trasportato in pronto soccorso, qui è stato medicato e poi dimesso. Oltre al carabiniere morso dal cane, anche il suo collega è stato costretto a ricorrere alle cure mediche, rimasto contuso nella colluttazione con l'uomo.

L'uomo è stato arrestato con l'arrivo dei rinforzi

L'aggressore è stato fermato, identificato e arrestato grazie all'arrivo di altre pattuglie che hanno concorso a neutralizzare il 44enne. Dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di arma. Oltre al martello è stato trovato in possesso di un grosso martello.