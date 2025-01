Scappa sul tetto di scuola e arriva la polizia: “Ha preso a spintoni uno studente ed è fuggito” Paura in una scuola del quadrante nord ovest della capitale dove un ragazzo ha creato il caos in una classe e poi è scappato correndo sul tetto dell’istituto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il ragazzo che corre sul tetto dell'Einstein. A sinistra gli agenti che lo bloccano, a destra la corsa sul plesso.

Paura in un istituto nel quadrante di Roma nord ovest nella mattinata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025. È qui che un giovane è entrato in una classe dell'istituto Einstein-Bachelet e, dopo aver creato il caos, è fuggito sul tetto correndo, ripreso da alcuni telefonini in breve video, fino all'arrivo degli agenti della polizia. "È entrato in classe ed ha puntato uno studente, per maltrattarlo e prenderlo a spintoni", ha fatto sapere un alunno della scuola a Fanpage.it.

Scappa sul tetto della scuola correndo: cosa è successo

Come anticipato, i fatti risalgono alla mattina di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025. "Non saprei dire l'ora di preciso – racconta a Fanpage.it uno studente della scuola superiore Einstein, del plesso in via Pasquale II, nel quadrante nord ovest della capitale, dove sono avvenuti i fatti – Ma da quello che so un ragazzo è entrato in una classe e ha creato il caos".

A raccontare l'accaduto allo studente che li ha poi riferiti a Fanpage.it è stato un professore che si trovava di passaggio in classe per tenere la sua lezione. "Il ragazzo è entrato in aula all'improvviso, il professore gli ha chiesto da quale classe venisse, ma lui non rispondeva – spiega – A quanto pare ha iniziato a maltrattare un alunno della classe, prendendolo a spintoni. Ha creato il caos, poi per sfuggire a studenti e docenti è scappato sul tetto e ha iniziato a correre".

L'intervento della polizia a scuola

"Non ho idea di chi si tratti: stanno ancora cercando di capire se fosse un ragazzo di scuola, uno che si è intrufolato, magari accompagnato da qualcuno che frequenta scuola o qualcuno di completamente esterno – precisa a Fanpage.it – Però vedendolo correre si sono preoccupati e dalla scuola hanno chiamato la polizia: sono stati gli agenti a bloccarlo". Non si conosce né l'identità né l'età del giovane che si trova in buone condizioni e che, dopo l'accaduto, è stato affidato ai genitori.