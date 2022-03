Scappa dall’Ucraina con i figli piccoli: donna di 46 anni muore a Roma appena scesa dal pullman La donna si è accasciata in terra, lamentando forti dolori al torace. È morta davanti ai figli di 11 e 12 anni scappati con lei dalla guerra.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una donna ucraina è morta a causa di un malore dopo un viaggio di trenta ore a bordo del pullman che l'ha portata lontana dalla guerra. Una vera e propria tragedia quella avvenuta stamattina a Roma, a piazzale XII Ottobre: la donna, che aveva 46 anni, era appena scesa dal bus insieme ai figli di 10 e 11 anni. Terminati i controlli di rito a cui vengono sottoposti tutti i passeggeri in arrivo nella capitale in questi giorni, ha cominciato a sentirsi male, lamentando forti dolori al torace. La 46enne si è accasciata per terra, ma è rimasta cosciente fino all'arrivo degli operatori sanitari, dopodiché ha perso i sensi. Diversi i tentativi di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Ogni sforzo è stato vano, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti del commissariato Colombo per le indagini del caso.

In fuga dalla guerra muore a Roma: i figli portati in una struttura religiosa

Sotto shock i figli della donna, che hanno visto la madre morire sotto i loro occhi. Pensavano di essere riusciti a scappare agli orrori della guerra, ma l'incubo li ha aspettati dove pensavano di trovare la salvezza. I bambini saranno accompagnati dai poliziotti del commissariato Colombo in una struttura religiosa di Castel Gandolfo. Durante il viaggio, la madre ha stretto conoscenza con una suora che stava facendo la spola con il confine per portare aiuti umanitari: la donna si era offerta di aiutarli, e ospitare lei e la sua famiglia in un ricovero di proprietà della Chiesa. I bambini saranno portati lì, in attesa di contattare il padre, che sembra sia dovuto rimanere in Ucraina. A quanto si apprende, non hanno parenti o conoscenti in Italia.