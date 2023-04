Scambia trauma cranico per un’infezione, anziana muore dopo ore di agonia: medica rischia il processo La vittima, Anna Rita Fioravanti, era caduta sull’autobus per una brusca frenata dell’autista. Subito dopo si era sentita male, ma la dottoressa ha pensato avesse un’infezione presa sui mezzi pubblici.

Una dottoressa in servizio alla guardia medica di Roma potrebbe finire a processo con l'accusa di omicidio colposo. Nel 2020 avrebbe scambiato un gravissimo trauma cranico per un'infezione batterica: la donna che si era rivolta a lei è morta qualche ora dopo. Adesso il pubblico ministero ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Sarà il giudice a decidere se disporre o meno il processo nei confronti della professionista.

I fatti, riportati da Il Corriere della Sera, risalgono al 30 novembre 2020. Anna Rita Fioravanti, 84 anni, si trovava a bordo di un autobus della linea 20 quando, per una brusca frenata dell'autista, è caduta per terra, sbattendo la testa. Inizialmente non pensava che la situazione fosse grave: è arrivata a casa, anche se con molta difficoltà, e si è appoggiata al letto, dicendo di sentirsi male. Aveva i brividi e il mal di testa: si è addormentata, ma le sue condizioni sono continuate a peggiorare notevolmente.

A quel punto i figli hanno chiamato la guardia medica, raccontando cos'era successo alla madre e spiegando le sue attuali condizioni di salute. La dottoressa di turno però, li avrebbe rassicurati, dicendo che molto probabilmente la signora aveva un'infezione virale o batterica presa sui mezzi pubblici. Una situazione che si sarebbe risolta in poco tempo.

Anna Maria, invece, è morta poco dopo per le lesioni riportate alla testa durante la caduta. I figli della donna hanno denunciato la dottoressa, e si sono costituiti parti civili. Sarà adesso il giudice che deciderà o meno, in base alle prove raccolte, se disporre o meno il processo per la professionista.