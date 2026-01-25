roma
Sasso contro un autobus Cotral in corsa: finestrino in frantumi, indagano i carabinieri

Atto vandalico contro un bus Cotral a Frascati: un sasso rompe un finestrino mentre il mezzo è in corsa. Nessun passeggero a bordo, indagano i carabinieri.
A cura di Francesco Esposito
Un sasso lanciato contro un autobus in corsa, il vetro che va in frantumi e l’ennesimo episodio di vandalismo ai danni del trasporto pubblico. È accaduto nella serata di ieri lungo la linea Rocca Priora–Roma Anagnina dell'azienda regionale Cotral, mentre il mezzo stava percorrendo via Cicerone a Frascati, nei castelli romani.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, ignoti hanno scagliato una pietra contro la fiancata sinistra dell’autobus, colpendo uno dei finestrini laterali e mandandolo in frantumi. Subito dopo l’atto vandalico, i responsabili si sono allontanati rapidamente a piedi, dileguandosi nelle strade intorno e facendo perdere le proprie tracce.

Nessun ferito nell'atto vandalico contro un autobus Cotral

Fortunatamente, al momento dell’impatto non erano presenti passeggeri a bordo. Una circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi, considerato il rischio legato alla proiezione di schegge di vetro all’interno dell’abitacolo. L’autista, verificata l’assenza di persone sul mezzo e valutate le condizioni di sicurezza, ha deciso di proseguire la corsa e completare la tratta senza ulteriori interruzioni.

L’episodio è stato segnalato al numero unico per le emergenze 112. I carabinieri della stazione di Frascati sono intervenuti poco dopo in piazza Guglielmo Marconi, dove hanno effettuato un sopralluogo insieme al conducente del bus e preso nota dei danni riportati dal veicolo.

Sono ora in corso le indagini da parte dei militari per individuare gli autori del gesto. Al vaglio eventuali testimonianze e le immagini delle telecamere presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.

