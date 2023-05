Sanità, rifiuti e Ztl, Rocca: “Non ho favorito Angelucci. Termovalorizzatore? Si farà” Intervistato da Il Corriere della Sera, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha parlato dei temi caldi di questo periodo, dall’emergenza abitativa alla sanità, passando per i rifiuti.

A cura di Natascia Grbic

Termovalorizzatore, sanità, Ztl fascia verde, emergenza casa, antifascismo: questi i temi che il nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha toccato in un'intervista a Il Corriere della Sera.

Tra le priorità per la Regione, la sanità e i trasporti. Due le polemiche che hanno riguardato il primo tema: l'accordo con i privati per 350 posti letto aggiuntivi, per i quali il 50% dello stanziamento andrà a strutture del gruppo Angelucci, e l'accreditamento per la Rsa San Raffaele Rocca di Papa, al quale questo era stato revocato per il focolaio covid che aveva portato alla morte di ventuno persone.

"Ho chiesto ai direttori sanitari di indicare il fabbisogno e ho convocato le organizzazioni sindacali della sanità privata. La delibera dice che o si prendono i pazienti dai pronto soccorso degli ospedali o niente, non c’è autonomia gestionale: i letti sono governati direttamente dal sistema", la risposta di Rocca. E sull'accreditamento della San Raffaele Rocca di Papa ha risposto che "il 29 novembre 2022, la Asl Rm 6 ha appurato l’esistenza dei requisiti ed espresso parere favorevole. La nostra delibera ha preso semplicemente atto di un iter già avviato e cristallizzato dalla legge regionale, se non gli avessimo dato seguito si sarebbe potuta configurare l’omissione di atti d’ufficio".

Criticità da parte di Rocca nei confronti del termovalorizzatore per i rifiuti di Roma: "Si deve fare per chiudere il ciclo dei rifiuti, ma il dimensionamento fa pensare che si stia gettando la spugna sull’economia circolare. Mi sembra che gli obiettivi che il Comune si è dato per l’aumento della raccolta differenziata siano modesti".

Sulla Ztl fascia verde che tanto ha creato polemica tra i romani, Rocca si è schierato contro la decisione del Comune per la mancata allocazione di risorse e "l’assenza di un sistema di trasporto pubblico adeguato". E ha poi aggiunto che saranno varati incentivi, ma solo per "i tassisti che dovranno acquistare una nuova auto".

Riguardo l'edilizia residenziale pubblica, Rocca ha dichiarato che vuole alzare il canone mensile a cinquanta euro al mese, mentre "per quanto riguarda gli alloggi studenteschi, stiamo studiando le misure per dare un sostegno ai giovani. Con lo scivolamento verso la povertà del ceto medio, forse andrebbero riviste le fasce di reddito per aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno".