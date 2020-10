Ha aggredito il proprietario di un minimarket, sfregiandolo con una bottiglia di vetro, per poi andarsene rubando degli alcoolici. Autore della rapina un 20enne di Roma, rintracciato dalle autorità che lo hanno ora posto agli arresti domiciliari. I fatti risalgono alla notte dello scorso 2 settembre, in via dei Volsci nel quartiere San Lorenzo. Il ragazzo è entrato nel minimarket chiedendo con insistenza ai due titolari di vendergli alcune bottiglie d'alcool. Subito dopo ne ha prese tre dagli scaffali, tentando di scappare senza pagare. I proprietari del negozio hanno quindi fermato il giovane intimandogli di restituire la merce, ma il 20enne ha reagito ferendo allo zigomo uno di loro tramite una bottiglia rotta, per poi darsi alla fuga.

Il rapinatore agli arresti domiciliari

Subito dopo l'aggressione i due uomini hanno contattato le forze dell'ordine e sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di San Lorenzo, che hanno chiesto alle vittime della rapina la descrizione del ladro. Ottenuto l'identikit, le autorità hanno rintracciato il malvivente poco dopo in largo degli Osci, nel cuore di San Lorenzo: dopo averlo identificato, è scattata l'immediata denuncia. Attraverso le successive indagini condotte dai carabinieri, i titolari hanno riconosciuto l'aggressore, che è stato inoltre ripreso dalle telecamere sparse lungo il quartiere: ciò ha consentito di confermare definitivamente la sua identità e procedere con l'arresto. Il 25 settembre il Tribunale di Roma ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di rapina nei confronti del ragazzo, che le forze dell'ordine gli hanno infine notificato ieri pomeriggio.