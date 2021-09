San Basilio, trovato morto il ‘pastore’: indagini sul decesso dell’ex pugile Daniele Vittozzi Daniele Vittozzi era molto conosciuto nel quartiere di San Basilio, dove era noto con il soprannome de ‘il pastore’. Sulla sua morte indaga la polizia, non sembra da escludersi una morte per overdose. “Ci hai lasciato tutti senza fiato e in paradiso te ne sei andato, fai buon viaggio amico mio”, scrive un’amica sui social.

A cura di Natascia Grbic

Lo ha trovato riverso in casa, ormai più senza vita. La compagna di Daniele Vittozzi, ex pugile di cinquant'anni residente a San Basilio e noto da tutti come ‘Il Pastore', ha trovato l'uomo ormai morto in casa la mattina di mercoledì 22 luglio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per salvare il cinquantenne, sono arrivati gli agenti del commissariato di zona per indagare sulla morte di Vittozzi insieme alla Polizia scientifica per i rilievi. Secondo le prime informazioni emerse l'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, avrebbe avuto delle ferite sul volto. L'ipotesi più probabile però, è che sia morto per arresto cardiocircolatorio. Chi indaga non esclude che l'uomo possa essere deceduto a causa di un'overdose. Per questo è stata disposta l'autopsia, in modo da disporre gli esami tossicologici e, nel caso, indagare per scoprire chi ha venduto la droga a Vittozzi.

Il quartiere di Daniele Vittozzi è sotto shock. L'uomo era molto conosciuto nella zona e in tanti stanno esprimendo cordoglio sui social per la sua prematura dipartita. "Ci hai lasciato tutti senza fiato e in paradiso te ne sei andato, fai buon viaggio amico mio", scrive un'amica sui social. La polizia intanto continua a indagare sul caso per non lasciare nulla d'intentato, anche se sembra probabile che l'uomo non sia deceduto per una causa violenta. Solo l'autopsia potrà fare luce sulle cause della morte e rendere noto se Vittozzi abbia perso la vita per un'overdose. Saranno ascoltate anche le persone a lui più vicine per cercare di ricostruire cosa potrebbe essere accaduto e se l'uomo avesse problemi di droga.