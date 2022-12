Salvate due gemelline affette da sindrome grave: il parto delicatissimo al Bambino Gesù Due sorelline di Catanzaro sono state operate in utero alla 24esima settimana dall’equipe di Chirurgia fetale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per fortuna il delicato intervento è riuscito e le piccole stanno bene.

A cura di Enrico Tata

La sindrome da trasfusione feto fetale (TTTS o Twin to Twin Transfusion Syndrome) è una malattia che colpisce i gemellini che hanno in comune la placenta ed è caratterizzata dal passaggio anomalo di sangue da un bimbo all'altro. Nella stragrande maggioranza dei casi questa sindrome porta alla perdita di uno o di entrambi i gemelli. Due sorelline di Catanzaro sono state operate in utero alla 24esima settimana dall'equipe di Chirurgia fetale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L'intervento d'urgenza è stato necessario proprio per scongiurare i gravi rischi legati alla sindrome e per fortuna è andato benissimo, Le gemelline, tra l'altro, sono state dimesse e potranno quindi trascorrere il Natale in casa.

"Sono nate una alle 12.39 e una alle 12.40. Hanno pianto: vuol dire che hanno respirato entrambe e stavano bene, un miracolo”, ha spiegato la mamma Gessica. "E’ stata un’esperienza difficile, ma grazie alla professionalità e soprattutto alla grande umanità dei medici del Bambino Gesù e del S. Pietro Fatebenefratelli che ci hanno accompagnato ad ogni passo, riusciremo a tornare a casa con le nostre bambine ed è questo il messaggio di fiducia e speranza che vogliamo trasmettere agli altri genitori che si trovano nella nostra situazione", ha aggiunto la mamma delle piccole.

La dottoressa Isabella Fabietti, che ha effettuato l'intervento, ha dichiarato: "E’ una grande gioia vedere andare a casa queste bambine. Con queste famiglie condividiamo un percorso molto intenso di vicinanza sin dal momento della diagnosi e dell’intervento in utero fino alla nascita e alla dimissione dalla terapia intensiva. Sono percorsi molto difficili per le famiglie da ogni punto di vista, spesso anche economico e organizzativo. E’ importante per noi cercare di dare ai genitori il massimo supporto professionale e umano. Anche se nella maggior parte dei casi siamo riusciti a salvare entrambi i gemelli, si tratta di una patologia grave che può portare alla perdita di un gemello e persino di entrambi. Quando spieghiamo questa malattia ai genitori diciamo loro di non disperare e affrontare il percorso passo dopo passo".