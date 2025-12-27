Salvataggio di Natale: ha un malore alla guida, gli agenti si prendono cura della sua neonata

In viale Parioli una storia di Natale a lieto fine: agenti e medici hanno salvato un 35enne colto da un malore e i vigili si sono presi cura della neonata.

Immagine di repertorio

Momenti di paura in viale Parioli a Roma, una giornata che sarebbe potuta culminare in tragedia ma che, grazie all'intervento tempestivo degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, si è trasformata in una storia di Natale a lieto fine. In un quartiere avvolto nel silenzio del 25 dicembre, mentre i romani erano in casa a festeggiare con le proprie famiglie, erano da poco trascorse le ore 13, quando una pattuglia del II Gruppo Parioli ha incontrato una donna agitata in strada. È scesa di corsa da un’auto, chiedendo aiuto. Dentro, al volante, suo marito, un uomo di trentacinque anni, era riverso sul sedile, privo di sensi, probabilmente colto da un malore improvviso.

Gli agenti hanno capito subito che non c’era tempo da perdere. Mentre venivano allertati i soccorsi sanitari, la pattuglia si è avvicinata alla macchina e ha constatato che la situazione era grave. Nel frattempo, attirati dalle urla della donna, alcuni cittadini si sono fermati, due di loro erano medici e si sono qualificati. Insieme agli agenti hanno soccorso l'uomo, iniziando le manovre salvavita.

Una seconda pattuglia arrivata sul posto in supporto ha portato un defibrillatore, che insieme alle mani esperte dei due medici, ha fatto la differenza. Le scariche, le compressioni, la corsa contro il tempo nel tentativo di salvargli la vita. Dopo alcuni attimi il battito cardiaco dell'uomo ha ripreso un ritmo stabile. Sul posto è arrivato il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico il trentacinquenne e lo ha trasportato al Policlinico Umberto I, dove'è stato ricoverato.

Oltre all'uomo in fin di vita nell'auto c'era anche la figlia della coppia, una neonata adagiata nel sedile posteriore e avvolta in una coperta. Mentre la mamma era scossa per le condizioni di salute del merito, gli agenti si sono occupati di lei, l’hanno presa in braccio e portata nella sede vicina. L’hanno scaldata e coccolata finché la mamma non si è calmata e non è potuta tornare da lei.

Una storia quella avvenuta a Natale in viale Parioli che di paura e tempestività nei soccorsi, competenza e solidarietà. Una storia che grazie alla collaborazione tra cittadini, agenti e sanitari, ha trovato un finale che assomiglia a un regalo di Natale: una vita salvata e una bambina al sicuro.