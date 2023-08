Sale su un’automobile dei vigili urbani e scappa. Inizia l’inseguimento: arrestata una 30enne La donna ha approfittato di un momento di distrazione per salire sull’auto e darsi alla fuga per le vie di Roma, fra San Basilio e piazza Sempione.

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava nei pressi della stazione Termini, quando si è accorta della presenza dei vigili urbani. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale si trovavano nella zona e stavano effettuando controlli sui taxi e gli NCC che percorrono ogni giorno l'area dello snodo ferroviario, il più importante della capitale. È stato in quel momento che la donna, una trentenne italiana, ha deciso di approfittare del momento di distrazione degli agenti per salire in macchina e fuggire, rubando l'automobile dei caschi bianchi.

Il furto nella zona della stazione Termini

È successo nella mattinata di ieri, venerdì 25 agosto 2023, alla stazione Termini: durante i controlli ai taxi e agli NCC della zona, la trentenne si è intrufolata nell'automobile ed è partita sfrecciando. I caschi bianchi che si trovavano appoggiati al veicolo hanno immediatamente provato a fermarla, senza successo. La donna ha proseguito la sua corsa senza bloccarsi: uno degli agenti è rimasto ferito.

La corsa per le vie di Roma

In breve tempo, visto che la donna non accennava a fermarsi e a scendere dall'automobile, ha avuto inizio la folle corsa per le vie della città. Non appena fuggita, è scattato l'inseguimento: per cercare di bloccare la donna che correva al volante dell'auto dei vigili urbani, sono state coinvolte diverse pattuglie.

Gli agenti, inoltre, per rintracciare il mezzo rubato hanno immediatamente attivato il geolocalizzatore dell'auto: è stato proprio questo strumento che ha permesso alla centrale operativa di seguire il tragitto dell'automobile che è stata intercettata prima in zona San Basilio e successivamente fermata a Piazza Sempione. Arrivati sul posto, la donna è stata fermata e arrestata. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso.