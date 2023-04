“Sai che ho riempito di botte tua sorella?”: arrestato 50enne, aveva ancora la maglia sporca di sangue L’uomo, un 50enne con precedenti anche per tentato omicidio, ha chiamato la cognata per vantarsi di aver picchiato la sorella. Quando i poliziotti sono arrivati a casa sua aveva ancora la maglietta sporca di sangue.

"Lo sai che ho picchiato tua sorella?". Così un uomo di cinquant'anni si rivolgeva alla cognata, vantandosi di aver pestato per l'ennesima volta la moglie, una donna originaria della Georgia terrorizzata dal marito. Una storia di soprusi e violenze che andava avanti da anni, e che la donna ha deciso di denunciare dopo che era stata nuovamente picchiata dall'uomo.

I fatti sono avvenuti a Terracina. Il primo episodio di violenza risale al 27 aprile, quando la sorella della donna ha chiamato i poliziotti dalla Georgia avvertendoli del fatto che il marito l'aveva aggredita. Quando gli agenti sono arrivati in casa hanno trovato la donna insieme alla figlia e all'uomo: apparentemente tranquille, hanno cercato di ridimensionare l'accaduto, riferendo che la sorella aveva esagerato e che non c'era stata nessuna aggressione. La polizia ha avviato comunque un'indagine per cercare di capire se le cose erano andate effettivamente in quel modo.

Poco dopo è arrivata un'altra chiamata ai poliziotti, questa volta da parte della vittima stessa, che era scappata di casa insieme alla figlia. Sul volto i segni delle botte appena ricevuti.

Agli agenti ha dichiarato di essere in balia del marito da anni, ma di non averlo denunciato per paura. La sera del 27 aprile, quando la sorella ha avvertito le forze dell'ordine, era stata aggredita in modo molto violento e presa a calci sulla schiena. Aveva però mentito con la paura che l'uomo, con precedenti per tentato omicidio, furto, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, si accanisse ancora di più su di lei.

Si è scoperto che l'uomo aveva anche chiamato la sorella della moglie per vantarsi di averla picchiata. Quando i poliziotti sono arrivati all'abitazione, hanno trovato varie tracce di sangue sia in casa sia sulla maglietta bianca che il 50enne indossava durante l'aggressione. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere.