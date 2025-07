Sagre e festival a Roma e nel Lazio nel weekend del 26 e 27 luglio 2025: i migliori eventi in programma

Sole, caldo. Tutto sembra pronto per le vacanze, ma spesso i viaggi costano troppo e i giorni di ferie faticano ad arrivare. Se per una ragione o l'altra siete rimasti a casa in città, non dovete rinunciare a svagarvi e a prendere dei giorni per voi, da trascorrere con famiglia e amici. Ecco qualche festival o sagra per questo fine settimana, dal 25 al 27 luglio 2025, a Roma e nel Lazio per sfuggire dalla monotonia di questo luglio senza vacanze.

La Festa della Birra ad Arsoli dal 25 al 27 luglio

Torna la festa della Birra di Arsoli, quasi al confine con l'Abruzzo, nella città metropolitana di Roma. Tre serate, da venerdì 25 a domenica 27 luglio, ricche di concerti, street food locale e, naturalmente, birra. Banda Jorona e Muro del Canto aprono il weekend, nella serata di sabato The Rumjacks, Skasso e Alla Bua e si conclude domenica con Chicoria, Leon Faun e Dani Faiv.

Una foto dalla festa della Birra del 2024 dalla pagina Facebook dell’evento.

L'ingresso è gratuito e per chi desidera trascorrere la notte in loca, la Festa della Birra mette a disposizione un campeggio gratuito a 10 minuti a piedi dal centro del paese con docce, due bagni e qualche prolunga con diverse prese per caricare i telefoni, anche in questo caso tutto totalmente gratuito.

Festa delle "Mezze maniche cozze e pecorino" a Fiumicino

Al via la quinta edizione della festa ospitata a Fiumicino delle mezze maniche alle cozze e pecorino. Si inizia il 25 luglio e si conclude il 3 agosto, al Parco del Perugino, in via del Perugino, nel quartiere Parco Leonardo-Fiumicino. Agli stand, oltre al primo tradizionale laziale, anche un menu completo che comprende anche fritti di pesce e soutè di cozze, mentre per i più piccini c'è la possibilità di mangiare patatine fritte e cotoletta di pollo. Oltre al cibo, naturalmente, musica, stand di artigianato e giostre.

Sagra della trota e del gambero di fiume

Dura soltanto un weekend, invece, dal 25 al 26 luglio 2025, la sagra della trota e del gambero di fiume a Rivodutri, Sorgente Santa Susanna in provincia di Rieti, a circa due ore dalla capitale. Con stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23 circa, la sagra del gambero di fiume arriva alla sua quattordicesima edizione, mentre quella della trota alla ventitreesima. Anche in questo caso, però, i menu prevedono altre prelibatezze per le entrambe le sere.

Il menu gamberi prevede panzanella di gamberi di fiume con pomodori e verdure estive al basilico, mezza manica con arrabbiata di gamberi di fiume e bruschetta con guazzetto di gamberi e profumi dall'orto. Il menu trota, invece, trota sott'olio alle erbe aromatiche, risotto Santa Susanna al ragù di trota, filetto di trota alle cannee con pane di Santa Susanna.

Summer Rock Festival dell'Arrosticino a Torvaianica

Se pensate che l'arrosticino non possa esistere in riva al mare è giunta l'ora di rivedere le vostre convinzioni. Torna questo fine settimana, da giovedì 24 a domenica 27 luglio 2025 la seconda edizione del Summer Rock Festival – Festival dell'Arrosticino a Torvaianica.

L'evento è organizzato da L'Abruzzo incontra Roma e l’Associazione Commercianti, con la collaborazione del Comune di Pomezia e si svolge in piazza Kennedy, nel parcheggio del mercato. Oltre alle tipiche pietanze abruzzesi, anche molti piatti della tradizione laziale, dalla porchetta di Ariccia, di cui quest'anno salta la sagra, al vino rosso dei Castelli Romani. Concerti, disco party anni Novanta e Ottanta: oltre il cibo, dopo cena scatta il divertimento!

Sagra del baccalà a Bomarzo

Più a nord, invece, nel Viterbese, torna la tredicesima edizione della Sagra del Baccalà. Dal 18 al 20, dal 25 al 27 luglio e poi, di nuovo, nel fine settimana successivo dal primo al 3 agosto 2025, la Sagra del Baccalà di Bomarzo allieta le serate estive a partire dalle ore 19 al Campo Verde dei Valori.

Oltre al baccalà, cucinato e cotto in tutte le salse e ai numerosi stan gastronomici in questi caldi weekend estivi è prevista musica dal vivo e pista da ballo. In particolare questo weekend sono attese le esibizioni di Tris Allegria venerì, Gianni e Angiolina il sabato e Biribicchi la domenica.