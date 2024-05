video suggerito

Sagra delle fragole a Nemi 2 giugno: il programma con gli orari degli eventi e come arrivare Il prossimo 2 giugno a Nemi torna la Sagra delle fragole, distribuite gratis ai partecipanti. Ecco il programma dell’evento e le informazioni su come arrivare a Nemi in auto o con i mezzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Archivio

Quest'anno l'appuntamento con la Sagra delle fragole a Nemi è in programma per domenica 2 giugno. L'evento per gli amanti delle fragole torna ad animare i Castelli Romani insieme alla tradizionale Mostra di Fiori, arrivata quest'anno alla 91esima edizione. Il frutto è il protagonista di questa festa ed è distribuito gratis per tutti i partecipanti. Le fragole si usano per rendere più saporiti dolci e per arricchire le vostre preparazioni così come si possono gustare da sole, nella loro dolcezza e freschezza ideale per il periodo.

L'amministrazione comunale di Nemi rilancia ogni anno la festa che sfila ogni anno nel paese delle fragole e dei fiori tra carri accompagnati da ragazze del borgo che per l'occasione indossano uno dei costume della tradizione, conosciute anche come "le fragolare": gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di pizzo in testa. Il frutto rosso è uno dei prodotti tipici della zona e sarà proposto in tutte le sue caratteristiche e versioni: crostatine, torte, marmellate e liquori. Una giornata all'insegna dell'allegria nella piccola località sui Castelli Romani, sopra l'omonimo lago.

Gli appuntamenti alla sagra delle fragole di Nemi: il programma con gli orari

Tanti gli appuntamenti con la Sagra delle fragole durante la giornata. Si parte alle ore 10 con la celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia S.Maria del Pozzo. Alle ore 11 verrà inaugurata la Mostra dei Fiori e dell'arte lungo il centro storico. Alle 11.30 partirà la sfilata delle fragolare da Piazza Umberto I. Alle 12.30 il sindaco di Nemi Alberto Bertucci e delle autorità presenti faranno un saluto istituzionale.

Dalle ore 15.30 danze e musica popolare nel centro storico e presso il cortile di Palazzo Ruspoli. Alle 16 la seconda sfilata delle fragolare in costume tipico sempre da Piazza Umberto I. Alle ore 18 lettura di poesie e canti della tradizione in Piazza Umberto I con "Ti racconto Nemi" e il gruppo folcroristico Terra Nemorense. Tra le 18 e le 19 l'esibizione della scuola di Nemi vincitrice del rimo premio Ensamble Body Percussion. Il momento cardine della giornata sarà alle 19 con la distruzione gratuita delle fragole in Piazza Roma. La serata continua prima alle 20.30 con un concerto musicale dal vivo con la band "Figli delle Stelle" in Piazza Umberto I e dalle 21 lo spettacolo di cabaret con il comico Alessandro Serra direttamente da Zelig.

Come arrivare a Nemi da Roma

Per arrivare da Roma nel comune di Nemi servono circa 20 minuti, si può raggiungere in auto dal Grande Raccordo Anulare: uscire su via Appia e all'altezza dell'aeroporto di Ciampino continuare per la via dei Laghi fino a Nemi, oppure sempre dal Gra uscire su via Appia e proseguire fino a Genzano di Roma, per poi proseguire fino a Genzano di Roma, e infine via Nemorense (tempo di percorrenza 30 minuti). Con i mezzi pubblici invece dalla stazione Metro A di Anagnina si può prendere un bus Cotral per Genzano, fino al bivio Genzano-Nemi e poi prendere la coincidenza per Nemi o la navetta intercomunale Genzano-Nemi. Con il treno da Roma Termini c'è la linea Roma-Albano e, da Albano, il bus Cotral per Nemi.