Sabina: scoperta una jungla di marijuana, 265 piante alte più di due metri Arrestati un uomo di 48 anni e un giovane di 26. Sono stati fermati proprio mentre si prendevano cura delle piante di marijuana nascoste in un terreno isolato e difficile da raggiungere nel territorio di Fara Sabina.

I carabinieri della Compagnia di Monterotondo, in collaborazione con quelli della Compagnia di Poggio Mirteto, hanno scoperto una vera e propria piantagione di marijuana in un terreno isolato e incolto nella zona di Fara Sabina in provincia di Rieti. Qui un quarantottenne e un ventiseienne sono stati arrestati con l'accusa di "coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente".

I due uomini sono stati fermati proprio mentre erano intenti a prendersi cura delle piante, venendo colti in flagranza. Vistisi scoperti hanno provato a fuggire ma sono stati fermati, identificati e successivamente posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Tutta l'area della piantagione di marijuana è stata perquisita e successivamente sottoposta a sequestro. Sono in tutte 265 le piante di qualità "cannabis indica" sradicate e che saranno ora analizzate per individuare la loro capacità produttiva di stupefacente. Successivamente saranno distrutte. Molte delle piante erano alte più di due metri e si presume che abbiano già fornito marijuana da immettere sul mercato. Si indaga per scoprire come venisse distribuito lo stupefacente prodotto nella piantagione.