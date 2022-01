Sabato 15 gennaio manifestazione No Green Pass a Roma: bus deviati e strade chiuse Sabato 15 gennaio manifestazione no green pass in piazza San Giovanni a Roma. Prevista la partecipazione di 5mila persone. Diverse linee di bus saranno deviate, ma per il momento non sono segnalate chiusure stradali.

A cura di Enrico Tata

È in programma sabato 15 gennaio, dalle 14 alle 19.30, una manifestazione in piazza San Giovanni organizzata dal Coordinamento Piazze per promuovere la "verità e libertà per i diritti costituzionali umani". I no vax e no green pass protesteranno contro l'obbligo vaccinale over 50 introdotto dal governo e contro l'utilizzo del green pass. Stando a quanto si apprende, è prevista la partecipazione di circa 5mila persone. A causa della grande affluenza l'evento, inizialmente previsto in un altro luogo, è stato spostato in piazza San Giovanni. "Si alterneranno sul palco oratori italiani e internazionali", spiegano gli organizzatori della manifestazione.

Sabato manifestazione no vax a Roma, controlli potenziati

La Questura di Roma ha previsto un potenziamento dei controlli su tutto il territorio della città e anche ai caselli autostradali in vista della manifestazione di sabato. Il timore è quello che si possano verificare scontri e disordini durante lo svolgimento dell'evento. Su Telegram i no green pass si sono dati appuntamento anche in altre piazze italiane, a Torino, Milano e in altre città. "I Popoli si uniscono in un grande evento In difesa della Costituzione e dei Diritti umani", si legge sulla pagina Facebook Libertà e Verità in cui la manifestazione è stata promossa e annunciata. Sempre sabato 15 gennaio 2022 sono in programma nel Lazio manifestazioni no green pass a Civitavecchia, Ladispoli, Ostia e Latina.

Manifestazione no green pass a San Giovanni: chiusure e deviazioni bus

Queste le linee Atac che verranno deviate e o limitate durante lo svolgimento della manifestazione:

Linea Tram 3

Linee bus: 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590, 792

Non sono previste, per il momento, chiusure stradali nell'area della manifestazione.