Russell Crowe alla ricerca del caricaturista che ha ritratto i figli: “Sono passati anni, mi aiutate?” “Era solito stare in piazza Navona, ma non sono riuscito a trovarlo la scorsa estate. Avete qualche suggerimento?”, questo l’appello di Russell Crowe su Twitter. E c’è chi sembra conoscere il caricaturista.

A cura di Beatrice Tominic

Russel Crowe a sinistra, a destra con i figli mentre il caricaturista li sta ritraendo.

Chi lo avrebbe mai detto che Massimo Decimo Meridio avesse una passione per le caricature? Il divo hollywoodiano che gli presta il volto ne il Gladiatore, Russell Crowe, invece, da qualche giorno arrivato a Roma per esibirsi in teatro, si è subito messo alla ricerca del caricaturista che ha ritratto i suoi figli molti anni fa, quando erano venuti in viaggio a Roma con il padre. Per riuscire nella sua ricerca si è anche affidato ai social network, ricevendo tantissime risposte.

"Sto cercando il caricaturista che ha ritratto i miei figli tredici anni fa, nel 2010. Era solito stare in piazza Navona, ma non sono riuscito a ritrovarlo la scorsa estate, qualche idea?", chiede in un tweet ai suoi followers. In breve tempo il tweet ha ricevuto centinaia di migliaia di interazioni, quasi 406mila visualizzazioni, 142 retweet, 12 citazioni e più di un migliaio di likes.

Le risposte degli utenti

Fra le tante risposte, con persone che promettono di andare a chiedere ai ritrattisti nella famosa piazza romana o che suggeriscono di spostarsi in altre zone, nella zona fra via del Corso e piazza Venezia, in via delle Muratte, dove spesso ci sono altri artisti di strada, arrivano anche consigli utili e precisi.

"Piazza Navona è sempre piena di caricaturisti, chiedi direttamente a loro cosa è capitato al collega", ha suggerito un'utente. Crowe non ha aspettato a risponderle: "L'ho fatto lo scorso anno, ma niente. È passato molto tempo era il 2010, potrebbe essere ovunque".

E non è stata l'unica risposta ricevuta. Un'altra persona sostiene che il caricaturista sarebbe il padre di un suo amico: "L'uomo che stai cercando si chiama Kairo, non lavora più in piazza Navona, ma sarebbe felice di incontrarti e fare una caricatura anche a te!", ha scritto. Crowe, alla ricerca di certezze, ha risposto anche a lui inoltrando una foto con la firma del caricaturistica che, effettivamente, sembra avere una k come iniziale.