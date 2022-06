Rubano l’oro e la fede a un’anziana fingendo di dover aiutare il nipote: arrestata 26enne e complice Un uomo e una donna hanno truffato numerose persone anziane nella zona di Tivoli, rubandogli soldi e gioielli. Sono stati arrestati dai carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Truffavano le persone anziane dicendo che il nipote era in pericolo e chiedendo soldi per aiutarlo. E così un uomo e una donna rispettivamente di 59 e 26 anni rubavano i risparmi di una vita delle persone anziane che avevano la sfortuna di avere a che fare con loro, portando via gioielli e contanti. I due sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Tivoli, che da tempo erano sulle loro tracce. Numerose le segnalazioni arrivate da diverse persone, i cui cari erano stati truffati dai due soggetti. Nel telefono della donna i carabinieri hanno trovato un video: le immagini mostrano la 26enne raggirare una signora anziana, facendosi consegnare collane e bracciali in oro. La ragazza è al telefono col complice, al quale descrive i gioielli. Un gesto senza scrupoli, che i due non si sono fatti problemi a mettere in atto.

I due truffatori sono stati arrestati dopo la denuncia di un'anziana, cui i due hanno rubato i risparmi che teneva in casa. Il modus operandi è stato sempre lo stesso: l'uomo e la ragazza hanno puntato la signora, spesso da sola in casa, fingendosi dei parenti. Le hanno detto di essere in pericolo e che sarebbero stati arrestati se non avesse dato loro del denaro. Poco dopo un complice si è presentato alla porta di casa della donna per prendere i soldi. Solo dopo qualche ora l'anziana si è resa conto di quanto accaduto ed è andata a denunciare ai carabinieri. Dalla visione delle telecamere di sorveglianza presenti bella zona, i militari sono riuscito a risalire al numero di targa della macchina dei due truffatori, che sono stati fermati ieri pomeriggio. I carabinieri li hanno seguiti per vedere cosa stavano facendo, e hanno notato la 26enne entrare in casa di un'anziana per poi uscirne con 1500 euro in contanti. Le avevano detto che facevano parte di un'istituto di credito e che i soldi servivano al nipote. I carabinieri hanno preso i contanti e li hanno restituiti alla donna, mentre i due sono stati arrestati.