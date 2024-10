video suggerito

Rubano iPhone e scarpe a due ventenni per strada, arrestati due ragazzini: uno è minorenne I due rapinatori sono stati portati in carcere. Per farsi consegnare telefoni e scarpe hanno minacciato le vittime con un coltello. Poi, sono fuggiti, ma sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due giovanissimi sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella dopo aver rapinato due ragazzi in circonvallazione Ostiense. Uno dei due, minorenne, è stato portato nel carcere minorile, mentre l'altro è stato trasferito in un istituto penitenziario per adulti. I due ragazzi rapinati, un 18enne e un 20enne, sono stati anche minacciati con un coltello. Sono stati loro a chiamare il 112, raccontando di essere stati derubati e descrivendo gli aggressori.

I due ragazzi sono stati rapinati uno di seguito all'altro a Ostiense. Stavano camminando quando si sono avvicinati i due giovani. Li hanno accerchiati e minacciati con un coltello, in modo da non trovare resistenza. A uno hanno rubato un iPhone e le scarpe firmate, mentre all'altro hanno preso l‘iPhone. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno ascoltato le due vittime e preso nota della descrizione dei due rapinatori, che hanno trovato in effetti poco distante. I militari li hanno scovati mentre si nascondevano tra le macchine nei pressi di via Cristoforo Colombo: con sé avevano ancora i due iPhone appena rubati, mentre le scarpe erano già state indossate da uno dei due. Non sono riusciti a disfarsi in tempo del coltello, che i carabinieri hanno sequestrato. Quando le vittime li hanno riconosciuti, sono stati arrestati.

Il minorenne è stato portato in un carcere minorile, l'altro ragazzo – di poco più grande – in un carcere per adulti. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida per il ragazzo maggiorenne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dati i "gravi indizi di colpevolezza" e "l'elevato pericolo di reiterazione" del reato, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.