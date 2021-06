I ladri l'avevano rubata e nascosta dentro un furgone, ma i poliziotti l'hanno restituita al suo legittimo proprietario. È stata ritrovata la bicicletta di un bambino di otto anni che qualcuno la notte scorsa aveva sottratto e fatto sparire, incurante del dispiacere che avrebbe provocato al piccolo ciclista. Un risveglio traumatico per il bambino, quando questa mattina aveva saputo del furto della mountain bike blu. Qualche ora dopo una notizia inaspettata, il mezzo del piccolo è stato casualmente ritrovato dagli uomini della squadra di Polizia giudiziaria del Compartimento Polizia stradale Lazio e Umbra, all'interno di un autocarro, anch'esso rubato insieme ad una moto di grossa cilindrata.

La scoperta è avvenuta nell'ambito di un controllo effettuato dalla squadra di Polizia in un furgone che da giorni era parcheggiato nello stesso punto. La presenza del mezzo fermo da tempo ha fatto insospettire gli agenti, che hanno deciso di risalire al proprietario del veicolo, risultato rubato. A questo punto le verifiche sono proseguite all'interno del furgone, dove vengono individuati altri due mezzi: una moto e una bici da bambino di colore blu. Dopo ulteriori accertamenti, gli agenti hanno scoperto che anche i veicoli a due ruote sono stati rubati. Così il piccolo proprietario è stato subito rintracciato, per riconsegnarli la sua mountain bike. "La gioia più grande per gli agenti – si legge nel comunicato diffuso dalla Questura di Roma – è stato vedere il volto triste di chi non sperava più di vedere la propria mountain bike, riempirsi con un sorriso pieno di felicità al momento della sua restituzione". Anche la moto, rubata in zona Eur, e il furgone sono stati restituiti ai rispettivi proprietari.