Ruba una monetina da un euro dalla Fontana di Trevi e viene condannato a due mesi di carcere I vigili urbani hanno sorpreso l’uomo, che oggi ha 64 anni, mentre ‘pescava’ i soldi dalla fontana. Con un’asta telescopica e una calamita riusciva ad afferrare le monete tra gli sguardi di molti turisti.

A cura di Enrico Tata

Due mesi di reclusione. Il motivo? Ha rubato una moneta da un euro alla Fontana di Trevi. L'accusa era di furto aggravato. In appello ha evitato il carcere per avvenuta prescrizione, ma ha dovuto pagare la multa. I fatti risalgono addirittura a undici anni fa. I vigili urbani hanno sorpreso l'uomo, che oggi ha 64 anni, mentre ‘pescava' i soldi dalla fontana. Con un'asta telescopica e una calamita riusciva ad afferrare le monete tra gli sguardi di molti turisti, riporta la Repubblica. Gli agenti della polizia locale si sono avvicinati, gli hanno sequestrato le monetine e la ‘canna da pesca'. Non solo hanno elevato una multa, ma l'hanno anche denunciato. "perché al fine di trarre profitto si impossessava di una moneta presente all'interno della Fontana di Trevi, di proprietà del comune di Roma", si legge nel capo di accusa. Come detto, doveva rispondere di furto aggravato e per giudice era colpevole. Per questo è stato condannato a due mesi e venti giorni di reclusione, nonostante le richieste del suo avvocato, che aveva chiesto l'assoluzione del suo assistito: "Si è trattato di un euro rubato da una fontana".

Al processo d'appello l'uomo, come detto, è riuscito ad evitare il carcere. Anzi, tutto il caso è stato prescritto, poiché l'udienza è stata fissata dal tribunale ben undici anni dopo i fatti e il 7 aprile scorso il giudice ha messo fine alla vicenda: "Il caso è chiuso per decorrenza dei termini della prescrizione". Insomma, il ladro di monetine l'ha fatta franca e ha potuto così evitare il carcere. Le multe per chi raccoglie monetine dalla fontana di Trevi e in generale dalle fontane monumentali di Roma vanno dai 200 ai 500 euro.