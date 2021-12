Ruba un Suv, provoca un incidente sotto effetto di droghe e scappa: denunciato un 21enne Il 21enne è stato denunciato per furto, danneggiamento, lesioni personali, omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 21 anni è stato denunciato dalle forze dell'ordine dopo aver rubato un Suv, causato un incidente stradale, essere fuggito e poi risultato sotto effetto di droghe. È avvenuto a Formia nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10 dicembre, in via Appia lato Napoli, in direzione Roma. Gravi le accuse di cui il giovane adesso deve rispondere: i poliziotti del commissariato di Formia lo hanno denunciato per furto, danneggiamento, lesioni personali, omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Rischia di essere condannato a una pena molto severa. La macchina è stata restituita al legittimo proprietario, e fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente che ha provocato.

Ruba un Suv, provoca un incidente e scappa: l'allarme dato dai cittadini

Tutto è cominciato nel tardo pomeriggio di ieri, quando diverse persone hanno cominciato a chiamare la polizia del commissariato di Formia dicendo che un ragazzo stava sfrecciando a velocità folle per le vie del centro cittadino. Lo stesso ragazzo aveva causato un incidente stradale ed era poi fuggito, non fermandosi a controllare se ci fosse qualcuno che aveva bisogno di essere soccorso. Un comportamento molto pericoloso, e che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, cosa non avvenuta per pura fortuna date le condizioni del 21enne. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto lo hanno bloccato, e in seguito ai vari accertamenti eseguiti per verificare in che condizioni stesse guidando, hanno visto che aveva appena assunto droghe. Il Suv, invece, era stato appena rubato dal 21enne, che così è stato accompagnato negli uffici di polizia e poi denunciato a piede libero.