Ruba crema adesiva per dentiere in una farmacia e le nasconde nella camicia: bloccato dopo un inseguimento

Un 51enne ha rubato confezioni di crema adesiva da una farmacia del Tuscolano ed è fuggito a piedi. Fermato dalla Polizia Locale, è stato denunciato.

Le creme adesive per dentiere rubate

Aveva trasformato la camicia in una borsa improvvisata, per rubare una merce davvero insolita: confezioni di crema adesiva per dentiere. Poi, una volta uscito dalla farmacia, ha tentato di allontanarsi di corsa. Ma dietro di lui c’erano già due farmaciste che lo inseguivano e chiedevano aiuto. La fuga di un uomo di 51 anni è durata soltanto poche decine di metri: nel pomeriggio di martedì 21 luglio è stato raggiunto e fermato dalla polizia locale nel quartiere Tuscolano a Roma. L'uomo, di nazionalità georgiana senza permesso di soggiorno, è stato denunciato e per lui è stato emesso un decreto di espulsione

Il 51enne bloccato dalla polizia locale

La scena si è svolta in pochi istanti. Una pattuglia del VI Gruppo Torri, impegnata nei controlli della zona, ha notato l’uomo correre lungo la strada con le due donne alle spalle. Le farmaciste cercavano di attirare l’attenzione degli agenti, spiegando che poco prima il 51enne aveva portato via diversi prodotti dagli scaffali dell’attività.

I vigili si sono quindi messi all’inseguimento e lo hanno bloccato poco distante. A quel punto è emerso anche il modo in cui aveva tentato di nascondere la refurtiva: le confezioni erano state raccolte sotto la camicia, utilizzata come una sorta di sacca per trasportarle senza attirare l’attenzione.

La refurtiva: crema adesiva per dentiera per 350 euro

Il bottino era composto da numerose confezioni di una nota crema adesiva per dentiere, per un valore complessivo di circa 350 euro. Tutta la merce è stata recuperata e riconsegnata al titolare della farmacia, che ha successivamente presentato querela.

Dopo il fermo, gli agenti hanno chiesto il supporto dei colleghi del VII Gruppo Appio. Il 51enne è stato accompagnato negli uffici della Polizia Locale, dove sono iniziate le procedure per identificarlo e verificare la sua posizione. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per furto.

I controlli hanno inoltre fatto emergere che l’uomo, cittadino georgiano, non aveva un titolo valido per restare sul territorio italiano. Nei suoi confronti è stato quindi emesso un decreto di espulsione. Conclusi gli adempimenti, la Polizia Locale lo ha trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria. Il 51enne si trova ora nella struttura in attesa dell’esecuzione del provvedimento.