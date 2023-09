Rossella Nappini, studente di Medicina che ha trovato il corpo: “Ferite troppo gravi per salvarla” Ha cercato di soccorrere Rossella Nappini mentre era in una pozza di sangue e ha chiamato la polizia. Uno degli studenti che ha trovato il corpo dell’infermiera 52enne del San Filippo Neri racconta i concitati momenti dopo il delitto.

A cura di Alessia Rabbai

Rossella Nappini e il palazzo al Trionfale in cui è stata trovata morta

Uno degli inquilini che ha trovato il corpo di Rossella Nappini e che ha chiamato la polizia intervistato dal Corriere della Sera ha raccontato i concitati momenti, quando da studente di Medicina ha pensato per un momento di poterla salvare, per poi rendersi conto che le ferite erano troppo gravi. "Speravo di poterla salvare, ma ho capito subito che non c’era nulla da fare". Venticinque anni, da due nell'appartamento in cui abita insieme ad altri studenti universitari, Davide abita nella palazzina accanto a quella in cui si è consumato il delitto che in questi giorni ha scosso il quartiere Trionfale-Primavalle, all'altezza del civico 61 di via Giuseppe Allievo a Roma.

Intorno alle ore 17 di lunedì scorso 4 settembre era a casa a studiare, quando ha spiegato di aver sentito delle urla: "Mi sono subito affacciato alla finestra, nel cortile interno c’erano due donne che urlavano. Sono sceso e ho riconosciuto la mamma di Rossella, che chiedeva di chiamare i soccorsi. Sono andato subito a vedere cosa stesse succedendo. Quando l'ho vista a terra in una pozza di sangue, dalla gravità delle ferite ho capito che non ci fosse più nulla da fare. Allora ho chiamato la polizia".

Oggi l'udienza di convalida del fermo per Adil Harrati

In giornata dovrebbe svolgersi l'udienza di convalida del fermo per Adil Harrati, il quarantacinquenne di ogini marocchine fermato perché fortemente indiziato dell'omicidio dell'infermiera cinquantaduenne del San Filippo Neri, che ora si trova in via cautelare nel carcere di Regina Coeli. Dovrà comparire davanti al giudice delle indagini preliminari. È stata proprio la mamma di Rossella a fare il suo nome agli inquirenti. Gli zii della vittima hanno raccontato ieri ai giornalisti che l'uomo era noto alla famiglia, perché in quanto operaio edile aveva fatto dei lavori in casa.

Nel frattempo le indagini proseguono a 360 gradi e gli investigatori della Polizia di Stato coordinati dalla Procura di Roma non escludono alcun dettaglio. L'ipotesi di reato per ora contestata è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Ancora da chiarire il movente e la dinamica, se Rossella sia stata uccisa al termine di una lite furibonda o se l'uomo le abbia teso un agguato. L'arma del delitto non è stata ancora ritrovata.