video suggerito

Roma-Venezia, tifoso ospite aggredito a cinghiate da 4 ultras romanisti: due sono stati fermati Un ultras giallorosso è stato arrestato, mentre un altro è stato denunciato. L’aggressione nella tarda mattinata odierna, prima del match di Serie A tra Roma e Venezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di tensione e violenza nella tarda mattinata odierna, domenica 29 settembre, si sono registrati nei pressi della stazione di Roma Termini: un tifoso del Venezia è stato aggredito e preso a cinghiate da quattro ultras romanisti: due di questi sono stati fermati subito dopo l'aggressione dalla Polizia Ferroviaria e dagli agenti della Digos; si tratta di un 23enne che è stato arrestato e di un 20enne che è stato denunciato.

La violenza è scattata intorno alle 12.30: il tifoso veneziano, staccatosi dal suo gruppo, si stava recando allo Stadio Olimpico, dove alle 15 si sarebbe disputata la partita di calcio, valevole per il campionato di Serie A, appunto tra Roma e Venezia (poi vinta dalla squadra di casa per 2 gol a 1, ndr). Il supporter del Venezia, secondo quanto ricostruito, era appena arrivato in treno a Termini e, allontanatosi dagli altri tifosi veneti, stava attendendo la navetta che lo avrebbe condotto allo stadio; è stato a quel punto che è stato accerchiato dai supporter giallorossi, che lo hanno preso a cinghiate.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia di Stato, che hanno fermato i due tifosi della Roma, sono giunti anche i sanitari del 118; a quanto si apprende, però, il tifoso del Venezia aggredito avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale. Gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona per pervenire all'identità degli altri ultras giallorossi coinvolti nell'aggressione.