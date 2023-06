Roma, uomo trovato morto in un camion raccolta rifiuti: vicino c’era una siringa Il cadavere è stato portato al policlinico di Roma Tor Vergata, dove sarà eseguita l’autopsia. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è stato lanciato intorno alle 17 di ieri.

A cura di Enrico Tata

Un uomo di 61 anni è stato trovato morto all'interno di un camion autocompattatore in via Marco Stazio Prisco, zona Palmiro Togliatti, Alessandrino a Roma. Accanto al corpo è stata trovata una siringa. Stando a quanto si apprende, la vittima (ancora non è stata diffusa l'identità) è il dipendente di una società che si occupa della raccolta dei rifiuti in quella zona. I primi esami medici sul cadavere e i rilievi degli uoomini del Nucleo Investigativo dei carabinieri non hanno evidenziato altri traumi o lesioni. Le indagini sono a cura della Stazione di Roma Alessandrina e del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina.

Il cadavere è stato portato al policlinico di Roma Tor Vergata, dove sarà eseguita l'autopsia. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è stato lanciato intorno alle 17 di ieri, sabato 3 giugno, da alcuni passanti, che hanno notato l'uomo accasciato sul sedile dell'abitacolo del mezzo.