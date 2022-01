Roma, travolta da un pino mentre era in auto sulla Cassia: dipendenti comunali rischiano il processo La donna aveva riportato la frattura del naso e una ferita alla mano, che non ha mai riacquistato la sua completa funzionalità. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un responsabili e tre tecnici dell'Ufficio Sistema Arboreo Cittadino del Comune di Roma rischiano il rinvio a giudizio con l'accusa di lesioni stradali. La Procura di Roma li ha indagati in seguito a un grave incidente avvenuto il 12 settembre 2017, quando una donna rimase ferita a causa della caduta di un pino. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la signora si trovava all'interno della sua auto, quando l'albero è crollato improvvisamente sulla vettura, sfondandola completamente. Lei, che fortunatamente si è salvata, ha però riportato gravi ferite: le si è fratturato il naso e si è fatto male alla mano che, in seguito a questo incidente, non ha mai ripreso correttamente la sua funzionalità. La donna, sotto shock e terrorizzata per quanto appena accaduto, è stata portata in ospedale. Per la Procura di Roma la responsabilità è dei quattro dipendenti del Campidoglio, il cui compito era proprio occuparsi della manutenzione del verde urbano. E adesso rischiano il processo.

Il problema della caduta degli alberi a Roma è molto serio e non di poco conto. Soprattutto ogni volta che sulla capitale soffia un forte vento, gli arbusti o – nel ‘migliore' dei casi – i loro rami, crollano su strade e centri abitati, creando danni ad automobili, motorini e struttura, e a volte anche alle persone. Diverse persone negli anni sono rimaste ferite dal crollo di alberi, spesso mentre si trovavano nelle loro vetture per tornare a casa o andare al lavoro. Incidente che solo per un caso non sono finiti in tragedia, e si sono conclusi con il ferimento delle persone, fortunatamente in modo non grave. Senza contare le intere strade paralizzate e il traffico cittadino congestionato a causa della caduta di alberi.