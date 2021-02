in foto: Archivio (LaPresse)

L'hanno organizzato, promosso sotto una falsa descrizione e poi l'hanno mandato in diretta streaming. Questo quanto successo all'Arena di Toraccia San Basilio, quartiere di Roma in cui è andato in scena un torneo illegale di MMA (Mixed Martial Arts), disciplina sportiva tra quelle non autorizzate dal Coni all'attività agonistica durante la pandemia da Covid-19.

Torneo illegale di MMA all'Arena di San Basilio

All'evento, a cui avrebbero preso parte anche atleti in arrivo dall'estero, non sono state rispettate le direttive per il contenimento dell'emergenza sanitaria. Dunque, nonostante non vi fosse pubblico, per far sì che l'organizzazione passasse inosservata, è stato trovato un espediente: riportare che l'evento avrebbe offerto uno spettacolo sportivo di Kick Jitsu, uno sport di combattimento molto diverso dalla MMA che si pratica con casco e protezioni. Il Kick Jitsu, inoltre, è una disciplina ammessa. Quindi, con l'attenzione attirata dalla sponsorizzazione della Golden Cage, si è scoperto quanto accaduto. Comunque, molti atleti provenienti da Paesi stranieri non sarebbero arrivati perché senza l'autorizzazione sanitaria una compagnia aerea avrebbe deciso di bloccare i voli per l'Italia. Per ora, dunque, resta da capire se e quali protocolli di sicurezza siano stati adottati e se gli sfidanti del torneo siano stati tamponati, oltre all'imposizione di un'eventuale quarantena post torneo. Per quanto riguarda l'accesso all'Arena, durante l'evento illegale erano presenti solamente gli atleti, i rispettivi staff e gli organizzatori. Il pubblico ha seguito i vari incontri direttamente da casa con la diretta streaming organizzata appositamente.