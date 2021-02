Sono arrivati a bordo di due motorini, hanno accostato davanti al lussuoso negozio Haussmann Trident di via del Babuino a Roma. Le vetrine sono piene di Rolex e una di queste è stata presa a martellate da uno dei malviventi. I vetri, però, hanno retto l'urto e i ladri sono stati costretti a scappare. Il tentato furto è avvenuto intorno alle 19 di ieri, martedì 23 febbraio 2021, quando in strada c'erano decine di persone. Un passante, infatti, ha ripreso tutta la scena. Tra l'altro, all'interno del negozio c'erano commesse e commessi letteralmente terrorizzati per quanto stava accadendo fuori dal negozio. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che ora stanno cercando di risalire ai responsabili. Analizzeranno il video realizzato dal passante e finito sul profilo Instagram ‘Welcome to Favelas' e le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona. Pur indossando caschi e mascherine, non dovrebbe essere complicato risalire alla loro identità.