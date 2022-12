Roma, sul bus i pulsanti non funzionano e l’autista attacca il cartello: “Fermata a voce forte” L’autista ha attaccato, come si vede nella foto, un bigliettino scritto con il pennarello su cui si legge: “Fermata a voce forte”.

A cura di Enrico Tata

"Mi fa scendere alla prossima?". Sul bus 213 di Roma Tpl, che viaggia tra largo Preneste e Cinecittà facendo 39 fermate, i pulsanti non funzionano. E quindi, come riporta un utente su Twitter i passeggeri sono costretti a chiamare la fermata a gran voce. L'autista ha attaccato, come si vede nella foto, un bigliettino scritto con il pennarello su cui si legge: "Fermata a voce forte".

"Sul 213 stamattina la fermata devi chiamartela a voce peccato che l’autista abbia gli auricolari e si stia beatamente facendo i cazzi suoi parlando al telefono", ha scritto una signora su Twitter allegando lo scatto. Il tweet è stato ripreso dal profilo Twitter ‘Mercurio Viaggiatore', che si occupa ogni giorno dei disservizi del servizio di trasporto pubblico a Roma: "RomaTPL sta davvero cadendo a pezzi, quanto ancora dovremo subire assessore Patanè? Quando subentrano Trotta/Troiani?".

Addio a Roma Tpl, in arrivo due nuove aziende per i bus periferici

Il contratto con RomaTpl, che si occupa ci circa 100 linee di bus periferici a Roma, è scaduto a maggio 2018, ma da allora è stato prorogato più volte. A metà settembre la gara è stata aggiudicata provvisoriamente a due raggruppamenti temporanei di impresa capeggiati dalle società Troiani e Trotta (Troiani il lotto Est e Trotta il lotto Ovest). In pratica le due società gestiranno circa 50 bus ciascuna. In questi mesi il Campidoglio avrebbe dovuto verificare le offerte e poi si sarebbe dovuti arrivare all'aggiudicazione definitiva. Per il momento, tuttavia, il servizio di trasporto pubblico periferico continua ad essere gestito da RomaTpl e dai suoi autobus.