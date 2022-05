Roma scuola aperta, l’assessora Pratelli: “L’obiettivo: aprire le scuole anche di pomeriggio” “Le finalità di questo progetto sono molto chiare: combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica”, ha dichiarato a Fanpage.it l’assessora alla scuola del Comune di Roma, Claudia Pratelli.

A cura di Enrico Tata

Roma Scuola Aperta, un percorso che inizia oggi e che ha l'obiettivo di tenere aperte le scuole di Roma oltre l'orario ordinario. "Organizziamo un momento di confronto per mettere in rete esperienze e modelli interessanti che già esistono a Roma e per verificare come il comune può sostenere, valorizzare, ma soprattutto estendere queste attività. Le finalità sono molto chiare: combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica. A Roma nel 2020 avevamo l'11 per cento di dispersione scolastica e dopo la pandemia affrontare questo problema è un impegno non più rimandabile", ha spiegato a Fanpage.it l'assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli.

Il progetto partirà già a settembre: "Metteremo a disposizione delle scuole un piccolo contributo per favorirne l'apertura oltre l'orario scolastico. Il contributo economico è un aspetto, ma poi ci sono aspetti di ordine amministrativo e organizzativo su cui bisogna confrontarsi con le scuole". Per questo oggi è stato organizzato un incontro a cui sono state invitate le associazioni, il terzo settore, i sindacati, i docenti e le docenti. L'appuntamento è organizzato dall'assessorato alla Scuola in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e con l'assessorato alla Partecipazione. Prevista la presenza del ministro Bianchi del sindaco Gualtieri.

"A Roma ci sono scuole con tradizione di apertura oltre orario scolastico molto importante e felice e ci sono scuole che non lo fanno. Alla base ci sono sicuramente questioni di ordine economico, cioè la mancanza di strumenti e risorse che consentono la possibilità di aprire la scuola di pomeriggio. Poi ci sono motivi di ordine organizzativo e amministrativo e proprio su questo vogliamo accendere un faro. Noi dobbiamo individuare queste questioni e risolverle e questo è un obiettivo non più rimandabile. La nostra è una nostra città enorme con enormi diseguaglianze al suo interno e queste diseguaglianze si riflettono anche in termini di di opportunità educative. Questo progetto servirà anche a questo, a risolvere questo problema".