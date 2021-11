Roma, rifiuti gettati in mezzo alla strada a Villa Gordiani: caccia ai responsabili Ieri sera ignoti hanno gettato in mezzo alla strada a Villa Gordiani decine di sacchetti di rifiuti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale.

A cura di Natascia Grbic

Ieri sera pattuglie della Polizia Locale del Gruppo Prenestino sono intervenute nella zona di Villa Gordiani, tra via Cherso e via Pisino, per una grande quantità di rifiuti buttata in mezzo alla strada. Secondo le prime informazioni, ignoti hanno gettato i sacchetti per le vie, creando caos e difficoltà al transito per le persone e i veicoli. Non sono noti i motivi alla base del gesto: i caschi bianchi hanno richiesto l'intervento di Ama per pulire immediatamente la strada e risalire agli autori del gesto, che potrebbero essere stati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Le indagini sono in corso, al momento i responsabili non sono stati ancora individuati.

L'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi: "Gravissima intimidazione"

Sul caso è intervenuta l'assessora all'Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. "Sporcare di proposito la città, intimidire con atti vandalici come quelli accaduti stanotte tra via Cherso e via Pisino, è gravissimo – ha dichiarato in una nota – Non solo nei confronti di Roma, una città che sta soffrendo, ma anche verso le operatrici e gli operatori di AMA che con grande impegno stanno lavorando, giorno e notte, per far tornare a respirare la città. Oggi con Mauro Caliste, presidente del Municipio V, e Maurizio Pucci di AMA ho voluto portare loro la mia solidarietà. Riorganizzazione delle risorse e dell'azienda, grande investimento grazie anche ai bandi del PNRR, oltre al Piano Straordinario appena avviato: mettiamo in campo tutti gli strumenti e le risorse possibili affinché Roma possa tornare pulita. Stiamo lavorando per risolvere le emergenze e per guardare al futuro, alla svolta green della Capitale".