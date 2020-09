Grave episodio di violenza contro le donne per strada a Roma, zona Centocelle. Protagonista in negativo un uomo di 40 anni, cittadino romano disoccupato e con precedenti. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 26 settembre, in viale della Primavera. I carabinieri della stazione Centocelle e i loro colleghi della stazione Alessandrina sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un'aggressione in strada. Si trattava del 40enne che, incurante dei passanti, stava picchiando la sua compagna, una 32enne anche lei romana, in mezzo alla via.

I carabinieri sono stati aggrediti dall'uomo violento

Quando i militari dell'Arma sono intervenuti l'uomo stava ancora proseguendo con le violenze: i carabinieri si sono messi in mezzo alla coppia, cercando di sottrarre la donna alle grinfie del suo compagno violento, ma per tutta risposta l'uomo si è scagliato contro i militari, aggredendoli. Dopo una breve colluttazione i carabinieri sono riusciti a bloccare il violento.

L'uomo è stato denunciato, ma a piede libero

Nessuno fortunatamente si è fatto male in modo serio: né i carabinieri, né la donna aggredita. Alla fine il 40enne è stato denunciato dai carabinieri con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si trova però a piede libero: il rischio è che, data la sua indole violenta che non gli ha impedito di aggredire la compagna per strada, possa farlo ancora magari in luoghi più riparati: sono purtroppo tante infatti le violenze contro le donne che avvengono in ambiente domestico, "protette" e nascoste dalle mura di casa e dalla paura di denunciare da parte delle vittime.